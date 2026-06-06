"Змарнував шанс вийти з війни": Сибіга попереджує Путіна і РФ про катастрофічні наслідки (фото)

Глава МЗС України Андрій Сибіга вказує, що відмова російського лідера Володимира Путіна від прямих перемовин із Києвом матиме наслідки для РФ. На думку головного дипломата, все для Росії "лише погіршуватиметься".

Пан Сибіга вказує, що РФ зіткнеться з серйозними наслідками для себе, бо "втрати на полі бою продовжуватимуть зростати, а поразки ставатимуть дедалі більш принизливими". Про це глава МЗС написав у своєму X/.

"Економіка поглиблюватиметься в рецесію. Робочих місць ставатиме менше, податки зростатимуть, а інфляція вдарить насамперед по найвразливіших. У Росії вже немає безпечних місць, які були б захищені від далекобійних санкцій України. Але їхня інтенсивність продовжуватиме зростати", — вказує глава МЗС.

На його думку, РФ чекатиме посилення міжнародного тиску і використання заморожених активів. А згодом політикам Росії слід чекати заборони на в'їзд до різних країн і доведеться зіткнутися із "неминучою відповідальністю за злочини".

Відео дня

Сибіга про відмову Путіна від прямих перемовин Фото: скриншот

"І все це тому, що фанатик у Кремлі хоче зберегти владу будь-якою ціною і готовий пожертвувати майбутнім своєї країни та вбити мільйони людей заради своїх божевільних ілюзій. Все це тому, що він не хоче визнати просту істину: він ніколи не досягне своїх цілей на полі бою, і йому краще відмовитися від марних сподівань на швидкий крах України, послаблення підтримки з боку партнерів або зниження тиску на Росію", — підкреслює Сибіга.

Глава МЗС підсумовує, що РФ все одно доведеться прийняти дипломатичне рішення, але умови "будуть значно гіршими". Він додає, що відмова Путіна від миру має призвести "до суттєвого посилення міжнародного тиску на Росію і збільшення підтримки України".

Раніше Фокус повідомляв, як Зеленський звернувся до Путіна з відкритим листом. У ньому лідер України запропонував главі РФ закінчити війну у форматі "один на один", вчергове запропонувавши зустріч

Згодом стало відомо, навіщо Зеленський написав відкритий лист перед великою промовою Кремля. Експерти кажуть, що лист вкотре демонструє західним партнерам, що проблема полягає не у форматі переговорів і не в пошуку майданчика для зустрічі.