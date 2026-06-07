Выбирает партнерство с Украиной: Эрдоган постепенно отворачивается от Путина, — СМИ

Российский президент Владимир Путин на фоне успешных атак дронов по РФ теряет еще одного своего союзника в мире. Речь идет о турецком лидере Реджепе Тайипе Эрдогане, который постепенно дистанцируется от главы Кремля.

Похоже, что партнерство между Турцией и Россией, которое сформировалось на фоне войны в Сирии, сейчас приходит в упадок. Об этом в колонке для The New York Times пишет старший научный сотрудник Middle East Institute Гонюль Тол.

Эксперт считает, что вместо сближения с РФ, Анкара выбирает помочь Украине укрепить свои позиции в регионе, где ранее имела влияние Москва.

Ведь, если во время сирийской войны Москва и Анкара поддерживали разные стороны конфликта: Турция помогала повстанцам, которые хотели свергнуть режим Башара Асада, а Россия поддерживала бывшего сирийского диктатора.

Несмотря на это, страны смогли договориться так, чтобы каждая из них могла реализовывать собственные интересы. Например, в 2016 году Турция провела военную операцию на севере Сирии благодаря тому, что Россия контролировала сирийское воздушное пространство и не препятствовала этому плану.

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Баланс сил изменился: Путин больше не нужен Эрдогану

Гонюль Тол отмечает, что сначала Эрдоган был младшим партнером в отношениях с Россией, но после полномасштабного вторжения Кремля в Украину баланс сил изменился. Ведь Москва из-за изоляции в мире начала больше зависеть от Турции, которая не ввела против РФ западные санкции. В результате Анкара стала важным центром для торговли, инвестиций и энергетических потоков РФ. И в результате получила дополнительные рычаги влияния на Путина.

Автор считает, что ключевым событием, которое все изменило стало устранение Башара Асада в конце 2024 года. Ведь Россия, которая была сосредоточена на войне против Украины, не смогла помочь Асаду удержать власть. Зато Москва была вынуждена договариваться с новым сирийским руководством, тогда как Турция значительно усилила свои позиции, ведь годами помогала оппозиции.

"Для Турции это большой момент — возможность переосмыслить свою роль как ключевого союзника НАТО, перебалансировать отношения с Россией и помочь Украине налаживать новые связи на Ближнем Востоке", — пишет эксперт.

Также в публикации говорится, что в апреле президент Зеленский посетил Сирию, где провел переговоры с руководителем страны Ахмедом аш-Шараа и главой турецкого МИД. Среди тем были военное и энергетическое сотрудничество.

Кроме Сирии, Украина также развивает контакты со странами Персидского залива. Ведь после атак Ирана с применением дронов Shahed опыт Украины стал очень ценным для Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Поэтому, по мнению Гонюль Тол, поддержка Украины со стороны Турции демонстрирует ослабление позиций России на международной арене.

"Очевидно, что Анкара больше не пытается балансировать между Москвой и НАТО, а склоняется против господина Путина", — автор, подчеркивая, что главным выгодоприобретателем этой ситуации является Украина.

Сотрудничество Турции и России

Напомним, что Российский диктатор Владимир Путин пожаловался президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на "угрозы" для российских газопроводов в Черном море. Речь идет о "Турецком" и "Голубом" потоках. В сообщении говорится, что российская сторона инициировала обсуждение "мер безопасности", потому что якобы есть угроза для объектов, "соединяющих" РФ и Турцию.

Кроме того, Дональд Трамп призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить закупки российской нефти из-за агрессии Кремля против Украины. Президент США также обсудил военное сотрудничество с Турцией и возможные поставки самолетов F-35 и F-16.