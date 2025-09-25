"Путин должен остановиться": Трамп призывает Эрдогана отказаться от российской нефти (видео)

Во время встречи 25 сентября Дональд Трамп призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить закупки российской нефти из-за агрессии Кремля против Украины. Президент США также обсудил военное сотрудничество с Турцией и возможные поставки самолетов F-35 и F-16.

Related video

По информации медиа Clash Report, Трамп отметил, что Путин должен остановиться, и выразил надежду, что Эрдоган прекратит покупать любую нефть у России, пока идет война против Украины.

Во время переговоров американский лидер отметил заслуги турецкого президента, назвал его "очень уважаемым человеком", который создал мощную армию и эффективно использует американское военное оборудование. Трамп добавил, что США обсудят с Турцией вопрос поставки самолетов F-35 и F-16.

Президент США также заявил, что Соединенные Штаты могут немедленно отменить санкции против Турции, а влияние Эрдогана на ход войны в Украине остается значительным, хотя турецкий лидер пока предпочитает нейтралитет.

Кроме этого, Трамп добавил, что оба президента — и Путин, и Зеленский — уважают Эрдогана, а он сам имеет значительное влияние на региональные события.

"Я могу сказать вам, что президент Эрдоган пользуется большим уважением у них обоих (Зеленского и Путина). Все уважают Эрдогана. Они действительно его уважают. Я тоже. И думаю, что он мог бы иметь большое влияние, если захочет. Сейчас он занимает очень нейтральную позицию. Ему нравится быть нейтральным. Мне тоже нравится быть нейтральным. Но если бы он решил вмешаться, лучшее, что он мог бы сделать, это перестать покупать нефть и газ у России", — сказал Трамп на встрече с Эрдоганом", — отметил Трамп.

Напомним, что во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке лидер Белого дома заявил, что США готовы ввести жесткие пошлины против России, однако эффективность таких мер зависит от присоединения европейских партнеров. Кроме этого, он раскритиковал страны ЕС за то, что они продолжают покупать нефть и газ у РФ.

Также Фокус писал, что, по мнению Трампа, снижение цен на нефть РФ заставит президента России Владимира Путина завершить войну.