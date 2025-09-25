"Путін має зупинитися": Трамп закликає Ердогана відмовитися від російської нафти (відео)

Під час зустрічі 25 вересня Дональд Трамп закликав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана припинити закупівлі російської нафти через агресію Кремля проти України. Президент США також обговорив військову співпрацю з Туреччиною та можливе постачання літаків F-35 і F-16.

За інформацією медіа Clash Report, Трамп наголосив, що Путін має зупинитися, та висловив сподівання, що Ердоган припинить купувати будь-яку нафту у Росії, поки триває війна проти України.

Під час перемовин американський лідер відзначив заслуги турецького президента, назвав його "дуже шанованою людиною", яка створила потужну армію та ефективно використовує американське військове обладнання. Трамп додав, що США обговорять із Туреччиною питання постачання літаків F-35 та F-16.

Президент США також заявив, що Сполучені Штати можуть негайно скасувати санкції проти Туреччини, а вплив Ердогана на хід війни в Україні залишається значним, хоча турецький лідер наразі віддає перевагу нейтралітету.

Окрім цього, Трамп додав, що обидва президенти — і Путін, і Зеленський — поважають Ердогана, а він сам має значний вплив на регіональні події.

"Я можу сказати вам, що президент Ердоган користується великою повагою у них обох (Зеленського та Путіна). Усі поважають Ердогана. Вони справді його поважають. Я також. І думаю, що він міг би мати великий вплив, якщо захоче. Нині він займає дуже нейтральну позицію. Йому подобається бути нейтральним. Мені також подобається бути нейтральним. Але якби він вирішив втрутитися, найкраще, що він міг би зробити, це перестати купувати нафту і газ у Росії", — сказав Трамп на зустрічі з Ердоганом", — зауважив Трамп.

Нагадаємо, що під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку лідер Білого дому заявив, що США готові запровадити жорсткі мита проти Росії, проте ефективність таких заходів залежить від приєднання європейських партнерів. Окрім цього, він розкритикував країни ЄС за те, що вони продовжують купувати нафту й газ у РФ.

Також Фокус писав, що, на думку Трампа, зниження цін на нафту РФ змусить президента Росії Володимира Путіна завершити війну.