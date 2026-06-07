Обирає партнерство з Україною: Ердоган поступово відвертається від Путіна, — ЗМІ

Російський президент Володимир Путін на тлі успішних атак дронів по РФ втрачає ще одного свого союзника у світі. Мова йде про турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, який поступово дистанціюється від очільника Кремля.

Схоже, що партнерство між Туреччиною та Росією, яке сформувалося на тлі війни в Сирії, нині занепадає. Про це у колонці для The New York Times пише старша наукова співробітниця Middle East Institute Гонюль Тол.

Експертка вважає, що замість зближення з РФ, Анкара обирає допомогти Україні зміцнити свої позиції в регіоні, де раніше мала вплив Москва.

Адже, якщо під час сирійської війни Москва та Анкара підтримували різні сторони конфлікту: Туреччина допомагала повстанцям, що хотіли повалити режим Башара Асада, а Росія підтримувала колишнього сирійського диктатора.

Попри це, країни змогли домовитися так, щоб кожна них могла реалізовувати власні інтереси. Наприклад, у 2016 році Туреччина провела військову операцію на півночі Сирії завдяки тому, що Росія контролювала сирійський повітряний простір і не перешкоджала цьому плану.

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Баланс сил змінився: Путін більше не потрібен Ердогану

Гонюль Тол наголошує, що спочатку Ердоган був молодшим партнером у відносинах із Росією, але після повномасштабного вторгнення Кремля в Україну баланс сил змінився. Адже Москва через ізоляцію у світі почала більше залежати від Туреччини, яка не ввела проти РФ західні санкції. У результаті Анкара стала важливим центром для торгівлі, інвестицій та енергетичних потоків РФ. І в результаті отримала додаткові важелі впливу на Путіна.

Авторка вважає, що ключовою подією, яка все змінила стало усунення Башара Асада в кінці 2024 року. Адже Росія, що була зосереджена на війні проти України, не змогла допомогти Асаду втримати владу. Натомість Москва була змушена домовлятися з новим сирійським керівництвом, тоді як Туреччина значно посилила свої позиції, адже роками допомога опозиції.

"Для Туреччини це великий момент – можливість переосмислити свою роль як ключового союзника НАТО, перебалансувати відносини з Росією та допомогти Україні налагоджувати нові зв’язки на Близькому Сході", — пише експертка.

Також у публікації йдеться, що у квітні президент Зеленський відвідав Сирію, де провів переговори з керівником країни Ахмедом аш-Шараа та главою турецького МЗС. Серед тем були військова та енергетична співпраця.

Крім Сирії, Україна також розвиває контакти з країнами Перської затоки. Адже після атак Ірану із застосуванням дронів Shahed досвід України став дуже цінним для Катару, Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Відтак, на думку Гонюль Тол, підтримка України з боку Туреччини демонструє послаблення позицій Росії на міжнародній арені.

"Очевидно, що Анкара більше не намагається балансувати між Москвою та НАТО, а схиляється проти пана Путіна", — авторка, наголошуючи, що головним вигодонабувачем цієї ситуації є Україна.

Співпраця Туреччини та Росії

Нагадаємо, що Російський диктатор Володимир Путін поскаржився президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану на "загрози" для російських газопроводів у Чорному морі. Мова йде про "Турецький" та "Голубий" потоки. У повідомленні йдеться, що російська сторона ініціювала обговорення "заходів безпеки", бо нібито є загроза для об’єктів, що "з’єднують" РФ та Туреччину.

Крім того, Дональд Трамп закликав президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана припинити закупівлі російської нафти через агресію Кремля проти України. Президент США також обговорив військову співпрацю з Туреччиною та можливе постачання літаків F-35 і F-16.