"Путін серйозно наляканий": ексспівробітник ООН пояснив, що не так із протидроновими сітками на Валдаї

Кремлівський диктатор Володимир Путін боїться за своє життя, і страх — це зараз його головний мотиватор.

Однак антидронові мережі навколо його резиденції у Валдаї, про які писали ЗМІ, не мають жодного сенсу з точки зору захисту від потенційних загроз життю глави Кремля, вважає Дмитро Довгополий, кандидат історичних наук, американіст, співробітник ООН у 1987–2019 роках. Своєю думкою він поділився в ефірі "Київ24".

Гість студії вважає, що Путін серйозно наляканий.

"Для мене встановлення цих сіток, з огляду на бекграунд Путіна, — це ознака того, що Путіна на Валдаї немає", — зазначив експерт.

За його словами, російський лідер "є майстром у створенні альтернативної реальності".

"Як казав мій колега, ці сітки не мають жодного сенсу, і я з ним згоден. Такі сітки мають сенс лише для того, щоб ввести в оману потенційного нападника. Я вважаю, що він може переховуватися де завгодно. У нього, як писали, 12 резиденцій. Де він перебуває зараз, нікому невідомо", — констатував Довгополий.

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Тим часом ЗМІ повідомляють, що побоювання Путіна щодо безпеки поширилися й на його родину. Його дочок Катерину Тихонову та Марію Воронцову перевезли до Валдая, де розташована найзахищеніша резиденція Путіна вартістю майже два мільярди євро. І там проживає його коханка Аліна Кабаєва з синами від кремлівського диктатора.

Він також доручив провести термінові перевірки російської системи відеоспостереження через побоювання, що її можуть зламати його вороги і розкрити його пересування з Валдайського палацу.

Нагадаємо, побоюючись замаху, Володимир Путін наказав вимкнути камери спостереження, щоб його не змогли вистежити. Їх увімкнули лише тоді, коли систему повністю ізолювали.