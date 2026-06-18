Піт Гегсет розкритикував НАТО: США виводять з Європи літаки та дрони

18 червня міністр оборони США оголосив про новий перегляд розміщення американських військ у Європі та пригрозив призупинити виплату частини внесків США до НАТО, якщо союзники, які користуються перевагами програми, не виконають своїх зобов’язань щодо витрат на оборону.

Піт Гегсет, виступаючи перед міністрами оборони у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, заявив, що аналіз ситуації з боку США триватиме до шести місяців і включатиме консультації з Конгресом США, який законодавчо встановив мінімальну чисельність американських військ у Європі. Він прямо не заявив, що перегляд може призвести до скорочення чисельності американських військ у Європі, але зазначив, що армія США все одно зможе виконувати свої глобальні зобов’язання, пише Reuters.

"Не помиляйтеся, це буде справжній аналіз. Він покликаний забезпечити швидкий і незворотний рух НАТО в напрямку того, щоб Європа очолила цей процес, взявши на себе основну відповідальність за оборону Європи", — сказав Гегсет.

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Гегсет також розкритикував союзників, які не підтримали Сполучені Штати під час війни з Іраном, після того як деякі з них відмовили США у праві на розміщення баз та проліт літаків.

Минулого місяця США повідомили своїм союзникам про рішення скоротити обсяг військових можливостей США, доступних альянсу в разі кризи, що викликало серйозні запитання напередодні саміту НАТО в Анкарі 7–8 липня.

Цей крок покликаний поступово покласти край "нездоровій співзалежності" від американських військ, оскільки Вашингтон стикається з потенційною можливістю одночасних конфліктів на кількох театрах воєнних дій, заявив верховний головнокомандувач НАТО, генерал ВПС США Алексус Грінкевич.

Глава НАТО Марк Рютте визнав, що скорочення американського внеску в кризові сили НАТО вже набуло чинності.

США поки що не оголосили, що саме заберуть з Європи, але вже відомо, що скоротяться такі позиції:

кількість американських винищувачів F-15 та F-15E, що перебувають у розпорядженні НАТО, скоротиться на третину — до 99;

кількість безпілотників MQ-4 та MQ-9 Reaper — удвічі — до 12;

кількість літаків-заправників KC-135 та KC-46 скоротиться із 79 до 63;

буде виділено лише один стратегічний бомбардувальник і один авіаносець замість двох.

кількість морських патрульних літаків скорочується з 26 до 15;

кількість есмінців зменшується із 17 до дев'яти;

США забирають єдиний підводний човен, що несе крилаті ракети.

НАТО перебуває під безпрецедентним тиском, і деякі європейські країни стурбовані тим, що Вашингтон може втілити в життя неодноразові погрози президента США Дональда Трампа, і США вийдуть з Альянсу.

Нагадаємо, раніше керівник Люфтваффе пообіцяв завдати удару по трьох регіонах Росії, якщо Путін нападе на будь-яку країну НАТО.

Раніше США вивели з Литви 1000 військових і назвали це "ротацією". Однак невідомо, чи повернуться американські військові до цієї країни.