Платіть або не ображайтеся: Трамп погрожує НАТО перед самітом в Анкарі, деталі

Адміністрація президента Дональда Трампа заявила напередодні саміту НАТО в Анкарі, що союзники повинні "негайно" збільшити оборонні витрати. Інакше на них "чекають наслідки", відзначають посадовці зі США.

Американські посадовці попередили, що багато країн альянсу відстають від узятого зобов'язання витрачати 5% ВВП на військові потреби до 2035 року. Про це повідомляє The Telegraph.

Посол США при НАТО Метт Вітакер заявив , що деякі союзники роблять більше за інших — лідерами він назвав Польщу, країни Північної Європи та Балтії. Водночас багато інших країн відстають, і президент Трамп очікує, що всі союзники негайно активізуються та не просто стануть на стійкий шлях до 5%, а досягнуть цього показника якнайшвидше.

ЗМІ зазначає, що в планах Трампа винагороджувати або карати країни залежно від рівня їхніх оборонних витрат. Вищі витрати, ймовірно, дадуть країнам пріоритет у черзі на закупівлю американської зброї та більше особистих зустрічей із президентом.

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Трамп хоче винагороджувати тих членів Альянсу, які збільшують видатки на оборону Фото: The White House

Високопосадовці США додають, що недосягнення показника 5% призведе в довгостроковій перспективі до "менш боєздатної Європи та Канади". Конкретні наслідки для країн, які проігнорують це попередження, Трамп особисто оприлюднить на саміті НАТО в Анкарі, що розпочинається у вівторок.

Це загрожує зіткненням між президентом США та Британією щодо оборонних витрат. Причина полягає в тому, що Трамп мало вірить у здатність Британії виправити ситуацію з фінансуванням оборони.

Утім, союзники розраховують отримати від американської сторони в Анкарі підтвердження "непохитної відданості" цій статті. Також на полях саміту Трамп зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити питання завершення війни, адже 47-ий глава США відчуває "реальне відчуття терміновості" щодо припинення бойових дій.

Раніше Фокус повідомляв, що в НАТО спалахнув конфлікт через багатомільярдну допомогу Україні. Причиною того стала неочікувана відмова Італії від раніше погодженої декларації.

Згодом стало відомо, як Анкара готується до прийдешнього саміту НАТО. Дії влади вже викликали гостру критику з боку місцевих жителів та опозиційних політиків.