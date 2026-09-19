"Поки не підтверджена": чи говоритимуть Трамп та Зеленський на Генасамблеї ООН, — ЗМІ

Постійний представник США при ООН Майк Волц розповів про розклад зустрічей президента Дональда Трампа під час асамблеї, але не згадав про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, повідомили медіа. Трамп зустрінеться з іншими топполітиками, які цікавлять Білий дім, а Зеленський — з європейцем, який раніше організовував спонтанні зустрічі з Трампом. Що відомо про плани обох глав держав на події 81 Генеральної асамблеї ООН, яка 22-28 вересня відбудеться в Нью-Йорку?

Дональд Трамп проведе два дні, 21-22 вересня, в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН, повідомили кореспонденти медіа "Суспільне" з Вашингтона. Глава Білого дому матиме кілька зустрічей у Trump Tower, але розмов з Зеленським не буде. У планах Трампа — розмова з європейським політиком, прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом, та з представницею Тихоокеанського регіону, з прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїті. Наголошується, що контакти з Такаїті особливо важливі в очікуванні зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, сказав Волц під час брифінгу для преси. Крім того, буде розмова з очільниками шести країн Перської затоки, які потерпають від війни з Іраном, та з виконувачкою обов'язків президентки Венесуели Делсі Родрігес.

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Зеленський про зустрічі на Генасамблеї ООН

"Суспільне" додало з посиланням на два анонімні джерела в оточенні президента України, що "станом на 19 вересня двостороння зустріч Трампа і Зеленського не підтверджена".

Тим часом 16 вересня глава української держави коротко озвучив власні плани на 81 Генасамблею ООН. У одному зі звернень Зеленський сказав, що планує провести низку зустрічей з партнерами та говоритиме про надання зброї та засобів ППО: можливі контакти з Трампом не згадувались. Крім того, ймовірно, ітиметься про розширення Антибалістичної коаліції. Перед цим Зеленський говорив телефоном з президентом Франції Емманюелем Макроном: зауважується, що вони матимуть двосторонню зустріч в Нью-Йорку на асамблеї.

Зеленський і Трамп — зустрічі та допомога Україні

Зазначимо, раніше був випадок між Зеленським та Трампом, коли обоє брали участь в одному заході, не планували контактувати, але врешті зустрілись. Один з таких випадків стався у Франції під час засідання G7. У мережі з'явились спільні фото обох президентів і поруч — президент Франції Емманюель Макрон, за підтримки якого, ймовірно, влаштували розмову. Задля цієї зустрічі затримали офіційну подію G7 на годину.

Тим часом 18 вересня стало відомо про два кроки США на підтримку України. По-перше, Трамп підписав закон Грема-Блюменталя про накладання "пекельних" санкцій на найбільших покупців російської нафти, але заходи ще не запровадив. По-друге, США дозволили продаж Україні ракет ППО на суму 2 млрд дол.

Нагадуємо, в ніч на 19 вересня Дональд Трамп оголосив про угоду США з Данією щодо Гренландії: медіа розповіли, як Білий дім бере "під повний захист" данський острів.