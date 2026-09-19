Радари, ракети та пускові: США погодили пакет допомоги Україні на захист неба в $ 2,68 млрд (фото)
Держдепартамент США офіційно схвалив продаж Україні новий пакет допомоги на $2,68 млрд. Основним обладнанням в ньому є радари, ракети проти дронів і спеціальне устаткування.
Україна профінансує цей пакет за рахунок комбінації європейських внесків та коштів американського іноземного військового фінансування (FMF). Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.
У Держдепі уточнили, що ці кошти FMF будуть зараховані як капітальний внесок США до Інвестиційного фонду відновлення України за принципом 1:1. Найбільший акцент угоди — саме на посиленні протиповітряної оборони.
Там додають, що Київ подав запит на закупівлю ракет та їх клонів до систем С-300 Clone, ракет GAM-67, а також ракетних систем ППО з лазерним наведенням і збільшеною дальністю дії. Окремим пунктом ідуть транспортно-пускові установки Improvised Transporter Erector Launcher 1.5 та комплекти для модифікації мобільних пускових систем. До переліку також входять радіолокаційні станції RPS 202 для систем протидії БПЛА.
Решта пакета, як видно з його переліку, це — логістична складова: запасні частини, витратні матеріали, ремонт і повернення обладнання, програмне забезпечення й технічна документація, транспортні, інженерно-технічні та логістичні послуги від уряду США й підрядників.
У відомстві наголосили, що для реалізації угоди не знадобиться направляти в Україну додаткових представників уряду США чи підрядників, а сам продаж не змінить "базовий військовий баланс сил у регіоні".
Раніше Фокус повідомляв про те, як Україні слід перебудувати систему ППО. Експерт Павло Лакійчук каже, що має належно працювати система, яка різними засобами збиватиме малопомітні повільні цілі на низькій висоті й цілі, які рухаються на висоті в кілька кілометрів.
Згодом стало відомо, що Польща передасть Україні дефіцитні ракети для Patriot. Це буде зроблено в рамках чергового пакету військової допомоги, а поставки узгоджуються з союзниками по НАТО, зокрема з адміністрацією США.