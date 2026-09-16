З'являться нові дешеві швидкісні ракети РФ: як перебудувати систему ППО (відео)

Росія готується до ударів по Україні новими типами ракет і тому слід переробити систему протиповітряної оборони, щоб вона захищала і від БпЛА, і від більш швидких цілей, пояснив експерт у сфері безпеки. Безпілотники РФ збиваються перехоплювачами, але інші засоби ураження вимагають іншої зброї, яка діставатиме цілі на різній висоті та швидкості. Як слід модернізувати систему ППО для захисту від швидкісних ракет РФ?

Про особливості протиповітряної оборони України для захисту від нових ракет та безпілотників РФ висловився директор безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі телеканалу "Київ 24". Експерт пояснив, що збивати російські "Герань-5" та "Бандеролі" повинні не лише перехоплювачі. З його слів, має належно працювати система, яка різними засобами збиватиме малопомітні повільні цілі на низькій висоті й цілі, які рухаються на висоті в кілька кілометрів.

Реактивні дрони РФ — Лакійчук про ППО див. об 11:15

Лакійчук відповів на питання ведучої, яка поцікавилась, що робити з атаками дешевої зброї РФ, як, наприклад, "Герань-5" та "Бандероль", якщо бачимо зменшення відсотка збиття цілей засобами ППО. У відповідь експерт зауважив, що захист забезпечують "не дронами перехоплювачами єдиними" та описав особливості збиття різних цілей й також те, як потрібно змінити протиповітряний захист у нових умовах. По-перше, для збиття низьколетячих, повільних та малопомітних об'єктів використовуються "мобільні вогневі групи, зенітно-артилерійські комплекси, переносні зенітно-ракетні комплекси, армійська авіація і дрони-перехоплювачі "плюс" система спостереження". Тим часом крилаті ракети можуть летіти на висоті 3000+ метрів зі швидкістю 500+ км/год, але з кращою інфрачервоною помітністю. Раніше РФ використовувала менше ракет, які збивались наявними засобами ППО. Але віднедавна цілей з такими характеристиками стало набагато більше, і тому це вимагає перебудувати систему під на порядок більшу кількість об'єктів.

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"Якщо цей удар зробити масованим на порядок, то треба перебудовувати систему протиповітряної оборони. Найперше — це авіація з ракетами, це зенітно-ракетні комплекси — все, що працює по крилатих ракетах", — сказав Лакійчук.

Система ППО України — деталі останніх атак дронів та ракет РФ

Зазначимо, напередодні, 15 вересня, радник президент Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів про появу нових дешевих швидкісних ракет, якими РФ битиме по Україні. Зі слів Бескрестнова, росіяни не обмежаться наявними реактивними дронами, які летять на швидкості близько 500 км/год, а матимуть недорогі ракети на 750 км/год. Поки що ідеться про вже існуючі малі крилаті ракети "Бандероль", "Дань Т", "Дань М", "Гербера 5", які мають швидкості 500, 600, 700, 750 км/год. Нові варіанти летітимуть на нижчих висотах та активно маневруватимуть. Орієнтовно, вони можуть з'явитись через пів року. "Флеш" наголосив, що Україні вже сьогодні слід шукати засоби протидії такому виду зброї.

Тим часом РФ продовжує бити по Україні дронами різних типів, у тому числі — реактивними безпілотниками та "Бандеролями", інформують Повітряні сили. Під час обстріл 11 вересня росіяни запустили 160 цілей, з них 138 (ефективність ППО — 86%). Того дня РФ влучила по АЗС та складах у Києві.

Нагадуємо, 16 вересня Фокус зібрав інформацію про нову швидкісну зброю РФ та зібрав оцінки експертів щодо того, як її збивати.