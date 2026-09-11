Новий удар РФ по Києву: реактивний дрон влучив у бізнес-центр, почалась пожежа

Вдень 11 вересня у Києва сталось влучання реактивного дрона у РФ у офісне приміщення, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Повітряна тривога тривала 20 хвилин, протягом яких у столиці двічі лунали вибухи. Тим часом місцеві жителі у мережі розповіли, що бачили падіння БпЛА і після цього над невказаним районом піднявся дим. Які наслідки денної хвилі обстрілів Києва?

Оновлена інформація про наслідки денної атаки російських реактивних дронів з'явилась у Telegram-каналі КМВА о 12:56 11 вересня. Згідно з даними військової адміністрації, стався удар по приміщенню у Подільському районі столиці. Інших деталей, наприклад, чи є жертви, не було.

Київська влада попередила громадян про повітряну тривогу, яка тривала близько 25 хвилин, з 12:22 по 12:49. Вже через три хвилини після сигналу — допис про роботу ППО над столицею і прохання до людей перебувати в укриття. У серії повідомлень КМВА вказано, що протягом 25 хвилин сталось два прильоти: після першого є двоє загиблих, а другий — у Подільському районі.

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Обстріл Києва — КМВА про денну атаку РФ 11 вересня Фото: Скриншот

Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив удар у Подільському районі. Вказано, що влучання сталось на рівні 4 поверху: почалась пожежа, є руйнування. Також уточнюється, що вогонь перекинувся на сусідню будівлю. О 12:49 мер написав, що під час російської атаки отримав пошкодження автомобіль швидкої допомоги: лікарі не постраждали. Посадовець не вказав, у якому районі постраждала машина, але повідомлення з'явилось після інформації про приліт у Подільському районі.

Обстріл Києва — Кличко про денну атаку РФ 11 вересня Фото: Скриншот

У місцевих пабліках близько 12:40 писали про кружляння російських дронів над Борщагівкою, Жулянами, над мікрорайонами "Житомирським" та "Академічним", над Оболонню. Також є розмита світлина невеликого димного стовпа після падіння БпЛА.

Обстріл Києва — що відомо про атаки РФ 11 вересня

Фокус писав про перші наслідки обстрілу Києва, про які стало відомо опівдні 11 вересня. Кличко повідомив, що реактивний дрон влучив по АЗС. На відео з місця подій — кадри масштабної пожежі, зруйноване приміщення. Внаслідок російського удару відразу загинуло двоє людей, а потім ще один киянин помер у лікарні. Згідно з оновленими даними мера, отримали поранення восьмеро людей.

В ніч на 11 вересня РФ провела ще одну повітряну атаку на Київ. Російський дрон влучив по багатоповерхівці: зруйновано балкони та вікна з першого по дев'ятий поверх, а на фасаді — чорна смуга від першого до останнього поверху. Повітряні сили повідомили, що вночі росіяни запустили 160 дронів різних типів, з них вдалось збити 138 (ефективність ППО — 86%).

Нагадуємо, напередодні, 10 вересня, стався черговий обстріл Києва і від удару реактивних дронів зайнявся бізнес-центр та будинок у двох районах столиці.