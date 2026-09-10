РФ атакувала Київ реактивними БпЛА: є влучання у бізнес-центр та будинок, вирує пожежа

Увечері 10 вересня Росія знов атакувала Київ реактивними дронами, повідомив міський голова Віталій Кличко. Безпілотники упали на багатоповерхівки у двох районах столиці, почались пожежі.

Дрон РФ врізався в дах бізнес-центру у Солом'янському районі Києва, ідеться у дописі мера в Telegram-каналі. Ще один безпілотника упав на дах будинку в Оболонському районі Києва. У місті працює ППО і людям радять не залишати укриття.

У київських пабліках інформували про перебіг російської атаки на столицю. З'ясувалось, що близько 18 годині над Києвом почали кружляти реактивні дрони РФ, аж доки о 18:48 повідомили, що чули вибух через можливу роботу засобів ППО. Далі стався ще один вибух і з'явились кадри стовпів диму над правим берегом столиці. Серед іншого, була інформація, що БпЛА упав у районі Протасового Яру (Солом'янський район) і що саме там почалась пожежа. Також з'явились кадри пожежі, яка розгорілась на даху бізнес-центру: полум'я охопило ледь не всю поверхню.

Видео дня

Обстріл Києва — деталі удару РФ увечері 10 вересня Фото: Скриншот

Новина доповнюється…