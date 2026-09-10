РФ атаковала Киев реактивными БпЛА: попадание в бизнес-центр и дом, бушует пожар

Вечером 10 сентября Россия вновь ударила по Киеву с помощью реактивных дронов, сообщил мэр города Виталий Кличко. Беспилотники упали на многоэтажные дома в двух районах столицы, в результате чего возникли пожары.

Дрон РФ врезался в крышу бизнес-центра в Соломенском районе Киева, говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Еще один беспилотник упал на крышу дома в Оболонском районе Киева. В городе действует ПВО, и людям рекомендуют не покидать укрытия.

В киевских пабликах сообщали о ходе российского нападения на столицу. Выяснилось, что около 18:00 над Киевом начали кружить реактивные дроны РФ, пока в 18:48 не поступило сообщение о том, что слышался взрыв, возможно, связанный с работой средств ПВО. Затем произошел еще один взрыв, и появились кадры столбов дыма над правым берегом столицы. Среди прочего, была информация, что БПЛА упал в районе Протасового Яра (Соломенский район) и что именно там начался пожар. Также появились кадры пожара, разгоревшегося на крыше бизнес-центра: пламя охватило чуть ли не всю площадь.

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Обстрел Киева — подробности удара РФ вечером 10 сентября Фото: Скриншот

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