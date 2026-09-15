Швидші за реактивні "Шахеди": "Флеш" назвав загрозу, яка спіткає Україну за пів року

Уже за пів року Росія може почати масово застосовувати проти України дешеві крилаті ракети, швидкість яких сягатиме 750 км/год. Такий прогноз озвучив радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Реактивними "Шахедами", що нині розганяються приблизно до 500 км/год, окупанти не обмежаться. Про це в ефірі "Радіо NV" розповів радник глави держави з питань технологічного розвитку оборони Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш". За його оцінкою, приблизно через шість місяців ворог може зробити ставку на компактні крилаті ракети: "Бандероль", "Дань Т", "Дань М" та "Гербера 5".

"Це вже не реактивні "Шахеди", а це, звичайно, вже ракети. І їхня швидкість складе 500, 600, 700, 750 км/год", – наголосив експерт.

Такі засоби здатні активно маневрувати й летіти на гранично малих висотах. За даними розвідки, на які посилається "Флеш", Москва замовила їх приблизно стільки ж, скільки й реактивних дронів. Проти таких цілей нинішні швидкісні перехоплювачі будуть безсилі, хоча в Україні вже розробляють щонайменше три-п'ять їхніх варіантів.

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Тому, переконаний радник, Україні вже зараз варто братися за створення власних недорогих твердопаливних ракет, адже часу на це є "буквально півроку".

Окремо Бескрестнов звернув увагу на модифікацію "Шахед-Seeker" із потужною камерою. Після захоплення цілі такий дрон атакує її автоматично, покладаючись на оптичну навігацію, тож засоби РЕБ на нього вже не впливають.

Раніше повідомлялося, що через невдачі на передовій Росія останніми місяцями помітно посилила удари по українському тилу. Для цього окупанти застосовують удосконалені версії "Шахедів", реактивні безпілотники "Герань-4" та "Герань-5". Під ударом опиняються заправки, житлові квартали, підприємства і навіть будівля СБУ в Києві.

Також стало відомо, що в ніч на 10 вересня атаки зазнав морський торговельний порт у Махачкалі. Саме цим шляхом Росія отримувала іранські ударні дрони Shahed.