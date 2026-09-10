Дрони FP-1 атакували порт в Махачкалі, через який РФ возила "Шахеди" з Ірану (відео)

В ніч на 10 вересня був атакований Махачкалінський морський торговельний порт. Саме через нього Росія отримувала ударні дрони Shahed з Ірану.

Компанія Fire Point підтвердила, що єдиний незамерзаючий порт РФ на Каспії в Махачкалі, Дагестан, був атакований їх дронами FP-1, та розповіли подробиці.

Махачкалінський морський торговельний порт працює цілий рік та забезпечує морське сполучення РФ із країнами Каспійського регіону, зокрема Іраном.

Махачкала також використовувалася як один із пунктів доставки іранських ударних БпЛА до Росії через Каспійське море, звідки їх надалі перевозили до районів застосування проти України.

"Зафіксовано влучання та подальшу пожежу на території порту. Наслідки ураження уточнюються", — відзначили у компанії.

Загалом за перші вісім місяців 2026 року порт перевалив понад 2,9 млн тонн вантажів, з яких понад 2,08 млн тонн припало на нафту.

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Сили Спеціальних Операцій ЗС України також підтвердили атаку на порт та зазначили, що було успішно уражено об’єкти нафтової інфраструктури Махачкалінського морського торговельного порту на узбережжі Каспійського моря. Нафтогавань обслуговує танкери вантажопідйомністю до 10 тисяч тонн. Безпосередньо поблизу території порту також розташована нафтобаза.

"Махачкалінський порт має стратегічне значення для логістики агресора…Через нього проходять різні типи вантажів, а сам порт є важливою ланкою міжнародного транспортного коридору "Північ — Південь", що забезпечує альтернативне сполучення росії з Іраном, Індією та іншими країнами Південної Азії. Ураження нафтової складової цього транспортного вузла безпосередньо впливає на спроможності росії використовувати Каспійське море для транспортування та перевалки енергоресурсів", — зазначили ССО ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ за цю добу нанесли удари по восьми об'єктах російської інфраструктури, які працюють на війну.

"Уражено НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні, а також Морський торговий порт у Дагестані. Під ударами були також об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь. Дякую кожному воїну, усім, хто забезпечує нашу далекобійність та влучність", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, Фокус писав про атаку на Дагестан. Місцеві повідомляли, що БПЛА збивали над містом, через що виникли пожежі.

Цієї ночі також було атаковане російське курортне місто Сочі. OSINT-канали повідомляли про потужні вибухи у районі порту та сильну пожежу, а влада звітувала про поранених і пошкодження інфраструктури пляжу. Також відмінили концерт співачки Тетяни Буланової.