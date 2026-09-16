Появятся новые дешевые скоростные ракеты РФ: как перестроить систему ПВО (видео)

Россия готовится к ударам по Украине новыми типами ракет, и поэтому следует переработать систему противовоздушной обороны, чтобы она защищала и от БПЛА, и от более быстрых целей, пояснил эксперт в области безопасности. Беспилотники РФ сбиваются перехватчиками, но другие средства поражения требуют другого оружия, которое будет доставать цели на разной высоте и скорости. Как следует модернизировать систему ПВО для защиты от скоростных ракет РФ?

Об особенностях противовоздушной обороны Украины для защиты от новых ракет и беспилотников РФ высказался директор программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире телеканала "Киев 24". Эксперт пояснил, что сбивать российские "Герань-5" и "Бандероли" должны не только перехватчики. По его словам, должна надлежащим образом функционировать система, которая различными средствами будет сбивать малозаметные медленные цели на низкой высоте и цели, движущиеся на высоте в несколько километров.

Реактивные дроны РФ — Лакийчук о ПВО, см. в 11:15

Лакийчук ответил на вопрос ведущей, которая поинтересовалась, что делать с атаками дешёвого оружия РФ, такого как, например, "Герань-5" и "Бандероль", если наблюдается снижение эффективности ПВО. В ответ эксперт отметил, что защиту обеспечивают "не только перехватчики-дроны", и описал особенности сбивания различных целей, а также то, как необходимо изменить противовоздушную оборону в новых условиях. Во-первых, для сбивания низколетящих, малозаметных и медленных объектов используются "мобильные огневые группы, зенитно-артиллерийские комплексы, переносные зенитно-ракетные комплексы, армейская авиация и дроны-перехватчики "плюс" система наблюдения". Между тем крылатые ракеты могут лететь на высоте 3000+ метров со скоростью 500+ км/ч, но с лучшей инфракрасной заметностью. Ранее РФ использовала меньше ракет, которые сбивались имеющимися средствами ПВО. Но с недавних пор целей с такими характеристиками стало гораздо больше, и поэтому это требует перестройки системы ППО на порядок большее количество объектов.

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"Если этот удар будет на порядок более массированным, то придется перестраивать систему противовоздушной обороны. В первую очередь — это авиация с ракетами, это зенитно-ракетные комплексы — всё, что предназначено для борьбы с крылатыми ракетами", — сказал Лакийчук.

Система ПВО Украины — подробности последних атак дронов и ракет РФ

Отметим, что накануне, 15 сентября, советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал о появлении новых недорогих скоростных ракет, которыми РФ будет наносить удары по Украине. По словам Бескрестнова, россияне не ограничатся имеющимися реактивными дронами, летящими со скоростью около 500 км/ч, а будут располагать недорогими ракетами со скоростью 750 км/ч. Пока речь идет об уже существующих малых крылатых ракетах "Бандероль", "Дань Т", "Дань М", "Гербера 5", которые развивают скорость 500, 600, 700, 750 км/ч. Новые варианты будут летать на более низких высотах и активно маневрировать. Ориентировочно, они могут появиться через полгода. "Флеш" подчеркнул, что Украине уже сегодня следует искать средства противодействия такому виду оружия.

Тем временем РФ продолжает наносить удары по Украине с помощью дронов различных типов, в том числе реактивных беспилотников и "Бандеролей", сообщают Воздушные силы. Во время обстрела 11 сентября россияне запустили 160 целей, из них сбили 138 (эффективность ПВО — 86%). В тот день РФ нанесла удары по АЗС и складам в Киеве.

Напоминаем, что 16 сентября Фокус собрал информацию о новом высокоскоростном оружии РФ и обобщил мнения экспертов о том, как его сбивать.