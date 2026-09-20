Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с лидером США, которая состоится в Нью-Йорке.

Об этом стало известно из официального Telegram-канала Зеленского.

"Только что разговаривал с президентом Трампом. Важный разговор, и мы успели обсудить много вопросов. Договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика налицо", — написал президент.

В частности, Зеленский заявил, что поблагодарил Стива Виткоффа и Джареда Кушнера за визит в Киев.

"Мы подробно обсудили все важные детали, и ребята ознакомились с ситуацией в Украине. Мирный путь — это приоритет номер один", — утверждает глава Украины.

Кроме того, президент заявил, что есть идеи относительно мер по деэскалации и фундаментальных вопросов безопасности — энергетической, продовольственной, а также защиты жизни людей. По словам Зеленского, страна работает совместно с американской командой и готова "предпринимать действительно серьезные шаги".

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Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинские власти якобы делают всё для того, чтобы не допустить мира и переговоров с Москвой. По словам Путина, поводом для его заявления стала гибель председателя участковой "избирательной" комиссии Елены Астаниной во временно оккупированном селе Октябрьское Запорожской области.

Кроме того, Белый дом в настоящее время рассматривает возможность заключения деловых соглашений с Кремлем ещё до окончания войны в Украине. Администрация Дональда Трампа рассчитывает, что это продемонстрирует серьезную настроенность США на "перезагрузку" отношений с Россией.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в войне России против Украины больше не может быть победы ни для одной из сторон. По его словам, главная цель сейчас — остановить боевые действия ради спасения человеческих жизней.