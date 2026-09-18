У Трампа рассчитывают на соглашения с РФ еще до окончания войны: это может способствовать мирным переговорам, — NYT

Белый дом в настоящее время рассматривает возможность заключения деловых соглашений с Кремлем ещё до окончания войны в Украине. Администрация Дональда Трампа рассчитывает, что это продемонстрирует серьёзную настроенность США на "перезагрузку" отношений с Россией.

Такой подход свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп отходит от своего прошлогоднего обещания о том, что никаких деловых соглашений с Кремлем не будет, пока продолжается война в Украине. Об этом сообщило издание The New York Times.

Это также свидетельствует о том, что посланцы г-на Трампа по вопросам прекращения войны, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, ищут новые способы побудить Россию прекратить боевые действия. Американской стороне стало очевидно, что Украина не отступит с той части территории, которую хочет захватить российский диктатор Владимир Путин до окончания конфликта.

В то же время готовность к заключению деловых соглашений с Россией противоречит позиции республиканцев и демократов в Конгрессе США, которые на днях проголосовали за новые санкции против Кремля. Они, как и европейские союзники, убеждены, что только усиление экономического и военного давления на Кремль может побудить Путина прекратить войну.

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Как стало известно журналистам, Белый дом рассматривает соглашения, в частности, в сфере экономики и инвестиций.

Сам Трамп рассчитывает, что ему удастся достичь договоренностей с Путиным. В течение последних нескольких недель он заявлял, что российский диктатор готов подписать мирное соглашение. Между тем переговоры о прекращении войны фактически зашли в тупик, поскольку Москва и Киев продолжают настаивать на своих требованиях.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказался о возможности мирных переговоров и о завершении войны РФ против Украины. Политик обвинил США в "затягивании" конфликта.

Издание The Financial Times сообщило, что Путин не хочет заключать с Украиной энергетическое перемирие до зимы, чтобы заставить Киев пойти на уступки.