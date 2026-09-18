У Трампа розраховують на угоди з РФ ще до кінця війни: це може сприяти мирним переговорам, — NYT

Білий дім наразі розглядає можливість укладення ділових угод з Кремлем ще до закінчення війни в Україні. Адміністрація Дональда Трампа розраховує, що це продемонструє серйозну налаштованість США щодо "перезавантаження" відносин із Росією.

Такий підхід свідчить про те, що президент США Дональд Трамп відходить від своєї минулорічної обіцянки про те, що жодних ділових угод із Кремлем не буде, допоки триває війна в Україні. Про це повідомило видання The New York Times.

Це також свідчить про те, що посланці пана Трампа з питань припинення війни, Стів Віткофф і Джаред Кушнер, шукають нові способи спонукати Росію припинити бойові дії. Американській стороні стало очевидно, що Україна не відступить з тієї частини території, яку хоче захопити російський диктатор Володимир Путін до закінчення конфлікту.

Водночас готовність до ділових угод із Росією суперечить підходу республіканців та демократів у Конгресі США, які днями проголосували за нові санкції проти Кремля. Вони, як і європейські союзники, переконані, що тільки посилення економічного і військового тиску на Кремль може спонукати Путіна припинити війну.

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Як дізналися журналісти щодо угод, то Білий дім розглядає домовленості зокрема у сфері економіки та інвестицій.

Сам Трамп розраховує на те, що йому вдасться досягти домовленостей з Путіним. Упродовж останніх кількох тижнів він заявляв, що російський диктатор готовий до підписання мирної угоди. Тим часом переговори про закінчення війни фактично зупинилися без всякого прогресу, оскільки Москва та Київ продовжують наполягати на своїх вимогах.

Нагадаємо, раніше лава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров висловився щодо можливості мирних переговорів та щодо завершення війни РФ проти України. Політик звинуватив США у "затягуванні" конфлікту.

Видання The Financial Times розповідло, що Путін не хоче укладати з Україною енергетичне перемир'я до зими, щоб примусити Київ до поступок.