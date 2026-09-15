"Завершилася б рік тому": у РФ звинуватили США у "затягуванні" війни

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров висловився щодо можливості мирних переговорів та щодо завершення війни РФ проти України. Серед іншого, Лавров заявив, що начебто війна давно завершилася б, якби Сполучені Штати Америки виконували угоду, укладені під час зустрічі в Анкориджі на Алясці. Які нові тези щодо переговорів та ролі РФ, США, Європи висловив представник російського диктатора Путіна?

Лавров виголосив тривалу промову на посольському круглому столі "Українська криза. Юридична агресія Западу", на якій були присутні понад сотню світових дипломатів. Фрагменти його виступу опублікували росЗМІ "РИА Новости" й ТАСС. Окрім обвинувачення США у невиконанні домовленостей на Алясці, глава МЗС РФ запевнив, що Кремль готовий допустити Європу до переговорів та підтримує і три-, і двосторонній формат.

Лавров заявив, що якби США "не відійшли" від домовленостей, то "ми вже рік жили б без війни". При цьому посадовець, як і раніше, так і не озвучив, на що начебто погодився Дональд Трамп під час розмови з Путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. Глава МЗС РФ додав, що Москва згодна відновити переговори щодо війни, якщо "Київ готовий відновити переговори", але Кремль відмовився припиняти бойові дії. Окремо наголошувалось, що ідеться про "розумні компроміси щодо України" і що РФ не хоче появи НАТО на своїх кордонах.

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Ще один напрямок виступу Лаврова стосувався завершення війни. По-перше, він заявив, що США говорять про територіальні питання, а "для РФ головне — люди": не уточнив, як це корелює з російськими ударами по цивільних українцях. По-друге, запевнив, що не ішлося про обмін "врегулювання в Ірані" на "врегулюванні в Україні". По-третє, нагадав, що у Києві сидить "злочинний режим, який Європа хоче увічнити" і що Україна є начебто "вістрям" західної війни проти РФ.

Інші тези Лаврова стосувались можливої участі представників Європи у мирних переговорах. Зі слів дипломата, європейці "періодично" озвучують такі пропозиції, а Москва не відмовляється: не пояснив, чому ж тоді таких переговорників немає на зустрічах щодо війни РФ проти України. До всього, глава МЗС РФ заявив, що зустрінеться з державним секретарем США Марко Рубіо на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Мирні переговори — Лавров про домовленості з США про кінець війни Фото: Скриншот

Мирні переговори — кроки РФ, України та США у вересні 2026 року

Зазначимо, після приїзду спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Москву та Київ активізувались заяви щодо мирних переговорів, перемир'я та завершення війни РФ проти України. Серед іншого, стало відомо про можливість енергетичного перемир'я. Українські чиновники натякнули західним медіа на можливість припинення взаємних ударів по інфраструктурі, при цьому речник Кремля Дмитро Пєсков категорично заявив, що ЗС РФ паузи не робитимуть, бо це вигідно українцям.

Тим часом 13-14 вересня Дональд Трамп заявив, що Україна має припинити удари по НПЗ РФ, бо через це ростуть ціни на дизель для його виборців, а потім сказав, що енергетичне перемир'я вже уклали. Президент Зеленський повідомив, що переговори ще тривають і що Україна начебто отримала цікаві пропозиції від партнерів щодо гарантій: Кремль поки не реагував на нові тези про енергетичне перемир'я.

Інші топпосадовці Кремля протягом двох тижнів вересня регулярно повторювали умови РФ задля завершення війни проти України: говорили про вимоги Путіна від 2024 року про повну капітуляцію та відступ з Донбасу без боїв.

Нагадуємо, 15 вересня медіа Financial Times пояснило, чому виникла плутанина та неузгодженість щодо енергетичного перемир'я.