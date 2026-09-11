"Зберемось на трьох": Пєсков сказав, які остаточні умови РФ для "мирного діалогу"

Росія готова до тристоронніх мирних переговорів, які можуть відбутись у "найближчій перспективі", заявив речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков. При цьому він провів паралель між тристоронньою зустріччю лідерів РФ, США та Китаю в Пекіні. Які нові тези озвучив представник Кремля щодо мирних переговорів та як вони суперечать попереднім заявам?

Пєсков дав короткі коментарі росЗМІ "Известия", які зупинили речника Кремля в кулуарах саміту БРІКС за участю Путіна та лідерів Індії та Китаю. Під час розмови з російськими пропагандистами посадовець об'єднав тристоронні переговори та гіпотетичний контакт очільників РФ та США у Пекіні. Пєсков заявив, що є сподівання на відновлення "зустрічей на трьох".

Представник росЗМІ поцікавився перебігом мирних переговорів, оскільки "кожна наступна пропозиція Путіна для опонента щоразу гірша, ніж попередня", і спитав, чи є якісь зміни у вимогах РФ. У відповідь Пєсков сказав, що вимоги незмінні: відомі "першопричини СВО" і вони "повинні бути ліквідовані". Також він запевнив, що для відновлення переговорів ніяких умов немає і що "ми зберігаємо відкритість". При цьому посадовець нагадав, що американським переговорникам говорили це саме: з його слів, є сподівання, що "вже в найближчому майбутньому нам вдасться зібратися знову на трьох і продовжити діалог".

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Наступне питання стосувалась майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського в США. Російський журналіст розхвилювався, чи не може Дональд Трамп після розмови з Зеленським відмовитись від зустрічі з Путіним в Пекіні. У відповідь Пєсков запевнив, що такі дрібниці не завадять, бо "Трамп має своє бачення, має свої стосунки з Путіним, і навряд чи хтось на це може вплинути". Крім того, з'ясувалось, що поки немає "жодних остаточних домовленостей" про тристоронню зустріч Трампа, Путіні та Сі Цзіньпіна.

Мирні переговори — останні заяви України та РФ

Заява Пєскова з'явилась через кілька годин після поширення інтерв'ю глави офісу президента Кирила Буданова, який висловився щодо мирних переговорів та завершення війни. Буданов сказав, що Україна та США готові вести діалог щодо миру, а проблема полягає у неготовності РФ. Крім того, наголошується, що Україна може завершити бойові дії на лінії зіткнення відразу, як зупиниться РФ і як українці отримають гарантії безпеки.

Тим часом у попередньому виступі Пєскова, про який писали 10 вересня, ішлося про те, що тристоронні мирні переговори почнуться лише у випадку "предметних пропозицій". Далі посадовець додав, що зустріч делегацій може відбутись в Абу-Дабі, але це не точно. Тоді ж він сказав, що РФ не збирається погоджуватись ні на яке енергетичне перемир'я, оскільки воно зіграє на користь Україні.

Нагадуємо, 11 вересня глава ГУР Міноборони Олег Іващенко сказав, коли РФ виснажиться та закінчить війну.