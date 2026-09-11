Россия готова к трехсторонним мирным переговорам, которые могут состояться в "ближайшей перспективе", заявил пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков. При этом он провёл параллель между трёхсторонней встречей лидеров РФ, США и Китая в Пекине. Какие новые тезисы озвучил представитель Кремля относительно мирных переговоров и как они противоречат предыдущим заявлениям?

Песков дал краткие комментарии российскому СМИ "Известия", которое остановило пресс-секретаря Кремля в кулуарах саммита БРИКС с участием Путина и лидеров Индии и Китая. В ходе беседы с российскими пропагандистами чиновник связал трехсторонние переговоры и гипотетический контакт глав государств РФ и США в Пекине. Песков заявил, что есть надежда на возобновление "встречи на троих.

Представитель российских СМИ поинтересовался ходом мирных переговоров, поскольку "каждое следующее предложение Путина для оппонента каждый раз хуже, чем предыдущее", и спросил, есть ли какие-либо изменения в требованиях РФ. В ответ Песков сказал, что требования остаются прежними: известны "первопричины СВО", и они "должны быть устранены". Также он заверил, что для возобновления переговоров никаких условий нет и что "мы сохраняем открытость". При этом чиновник напомнил, что американским переговорщикам говорили именно это: по его словам, есть надежда, что "уже в ближайшем будущем нам удастся собраться снова втроем и продолжить диалог".

Видео дня

Следующий вопрос касался предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Российский журналист выразил обеспокоенность тем, не может ли Дональд Трамп после беседы с Зеленским отказаться от встречи с Путиным в Пекине. В ответ Песков заверил, что такие мелочи не помешают, потому что "у Трампа есть своё видение, есть свои отношения с Путиным, и вряд ли кто-то может на это повлиять". Кроме того, выяснилось, что пока нет "никаких окончательных договоренностей" о трехсторонней встрече Трампа, Путина и Си Цзиньпина.

Мирные переговоры — последние заявления Украины и РФ

Заявление Пескова появилось через несколько часов после публикации интервью главы аппарата президента Кирилла Буданова, который высказался по поводу мирных переговоров и завершения войны. Буданов заявил, что Украина и США готовы вести диалог о мире, а проблема заключается в неготовности РФ. Кроме того, отмечается, что Украина может прекратить боевые действия на линии соприкосновения сразу же, как только РФ остановится и украинцы получат гарантии безопасности.

Между тем в предыдущем выступлении Пескова, о котором писали 10 сентября, речь шла о том, что трехсторонние мирные переговоры начнутся только в случае "конкретных предложений". Далее чиновник добавил, что встреча делегаций может состояться в Абу-Даби, но это не точно. Тогда же он сказал, что РФ не собирается соглашаться ни на какое энергетическое перемирие, поскольку оно сыграет на пользу Украине.

Напоминаем, что 11 сентября глава ГУР Минобороны Олег Иващенко рассказал, когда РФ исчерпает свои ресурсы и завершит войну.