Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказался о возможности мирных переговоров и о завершении войны РФ против Украины. Среди прочего, Лавров заявил, что, якобы, война давно бы закончилась, если бы Соединенные Штаты Америки выполняли соглашение, заключенное во время встречи в Анкоридже на Аляске. Какие новые тезисы относительно переговоров и роли РФ, США, Европы высказал представитель российского диктатора Путина?

Лавров выступил с продолжительной речью на посольском круглом столе "Украинский кризис. Юридическая агрессия Запада", на котором присутствовали более сотни мировых дипломатов. Фрагменты его выступления опубликовали российские СМИ "РИА Новости" и ТАСС. Помимо обвинения США в невыполнении договоренностей на Аляске, глава МИД РФ заверил, что Кремль готов допустить Европу к переговорам и поддерживает как трех-, так и двусторонний формат.

Лавров заявил, что если бы США "не отошли" от договоренностей, то "мы уже год жили бы без войны". При этом чиновник, как и раньше, так и не озвучил, на что якобы согласился Дональд Трамп во время разговора с Путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Глава МИД РФ добавил, что Москва готова возобновить переговоры по поводу войны, если "Киев готов возобновить переговоры", но Кремль отказался прекратить боевые действия. Отдельно подчеркивалось, что речь идет о "разумных компромиссах по Украине" и что РФ не хочет появления НАТО на своих границах.

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Еще одно направление выступления Лаврова касалось завершения войны. Во-первых, он заявил, что США говорят о территориальных вопросах, а "для РФ главное — люди": не уточнил, как это соотносится с российскими ударами по мирным украинцам. Во-вторых, заверил, что речь не шла об обмене "урегулирования в Иране" на "урегулирование в Украине". В-третьих, он напомнил, что в Киеве сидит "преступный режим, который Европа хочет увековечить", и что Украина якобы является "острием" западной войны против РФ.

Другие тезисы Лаврова касались возможного участия представителей Европы в мирных переговорах. По словам дипломата, европейцы "периодически" озвучивают такие предложения, а Москва не отказывается: он не объяснил, почему же тогда таких переговорщиков нет на встречах, посвященных войне РФ против Украины. К тому же глава МИД РФ заявил, что встретится с государственным секретарем США Марко Рубио на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Мирные переговоры — Лавров о договоренностях с США о конце войны Фото: Скриншот

Мирные переговоры — шаги РФ, Украины и США в сентябре 2026 года

Отметим, что после прибытия специальных представителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев активизировались заявления о мирных переговорах, перемирии и прекращении войны РФ против Украины. Среди прочего стало известно о возможности энергетического перемирия. Украинские чиновники намекнули западным СМИ на возможность прекращения взаимных ударов по инфраструктуре, при этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков категорически заявил, что ВС РФ не будут делать паузу, поскольку это выгодно украинцам.

Между тем 13-14 сентября Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по НПЗ РФ, поскольку из-за этого растут цены на дизельное топливо для его избирателей, а затем сказал, что энергетическое перемирие уже заключено. Президент Зеленский сообщил, что переговоры еще продолжаются и что Украина якобы получила интересные предложения от партнеров относительно гарантий: Кремль пока не отреагировал на новые заявления об энергетическом перемирии.

Другие высокопоставленные чиновники Кремля в течение двух недель сентября регулярно повторяли условия РФ для завершения войны против Украины: говорили о требованиях Путина от 2024 года о полной капитуляции и отступлении с Донбасса без боев.

Напоминаем, что 15 сентября издание Financial Times объяснило, почему возникла путаница и несогласованность в отношении энергетического перемирия.