"Мира не будет": Путин нашел новый повод отказаться от переговоров

Путин использовал гибель организаторши псевдовыборов в Запорожской области как новый повод для обвинения Украины и объявления об отказе от мирных переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинские власти якобы делают всё для того, чтобы не допустить мира и переговоров с Москвой. Такое заявление он сделал 18 сентября во время заседания Военно-промышленной комиссии РФ, пишет ТАСС.

По словам Путина, поводом для его заявления стала гибель председателя участковой "избирательной" комиссии Елены Астаниной во временно оккупированном селе Октябрьское Запорожской области. Российская сторона утверждает, что 15 сентября населенный пункт подвергся атаке беспилотников, в результате чего женщина погибла. Следственный комитет РФ заявил об открытии уголовного дела по статье о террористическом акте.

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Путин связал этот инцидент с перспективами переговоров о прекращении войны.

"Представители киевского режима, киевская верхушка, говорят о мире, предлагают якобы возобновить переговоры. Ну а сами, совершая преступления подобного рода, делают всё для того, чтобы никакого мира не было и никаких переговоров не было", — заявил он.

Таким образом, глава Кремля Владимир Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии РФ выступил с очередным заявлением, направленным на дискредитацию мирных инициатив и оправдание дальнейших боевых действий в Украине.

Что известно о гибели Елены Астаниной

О гибели Астаниной российская Центральная избирательная комиссия сообщила 17 сентября. По её данным, женщина возглавляла участковую комиссию №394 в селе Октябрьское Токмакского округа и работала в российской "избирательной" системе на оккупированной части Запорожской области с 2022 года. Российская ЦИК также заявила, что она принимала участие в организации проведенного РФ в 2022 году так называемого "референдума".

Исполняющий обязанности заместителя главы оккупационной администрации Запорожской области Сергей Обертас заявил ТАСС, что удар якобы был нацелен именно на дом Астаниной. В то же время независимого подтверждения обстоятельств атаки и заявления о её целенаправленном характере в доступных материалах нет.

Российский Следственный комитет сообщил о проведении следственных действий и установлении подразделений и лиц, которых российская сторона считает причастными к атаке.

О чём ещё говорил Путин

Заявление об Украине прозвучало в ходе заседания Военно-промышленной комиссии РФ, которое Кремль анонсировал на 18 сентября в канун Дня оружейника. В ходе мероприятия Путин также говорил о российском оборонном производстве.

По словам российского президента, с начала полномасштабного вторжения производство продукции оборонно-промышленного комплекса РФ, которую он отнес к средствам поражения и боеприпасам, якобы выросло в 22 раза. Он также заявил о многократном увеличении производства беспилотников. Эти показатели являются данными, озвученными российским руководством, и независимо проверить их по доступным материалам невозможно.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что, по его мнению, угроз для России якобы не становится меньше, а НАТО продолжает расширяться и усиливать своё присутствие в других регионах мира.

"Угроз не становится меньше. НАТО разрастается, расширяется, проникает в различные регионы мира", — заявил Путин.

Он также утверждал, что некоторые европейские лидеры якобы открыто говорят о подготовке к войне с Россией. В то же время российский президент заявил, что у Москвы якобы "нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы".

Напомним, Владимир Путин во время встречи с представителями администрации Дональда Трампа заявил, что российские войска якобы могут захватить весь Донбасс уже через несколько месяцев. По данным The New York Times, он также говорил о готовности РФ наносить удары по энергетической системе Украины в преддверии зимы. В ответ на эти заявления Джаред Кушнер напомнил Путину, что аналогичные обещания о скором захвате Донбасса звучали от него ещё год назад.

Кроме того, мы сообщали, что в Кремле назвали голосование Конгресса США за новые санкции против России "недружественным шагом". Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что дополнительные ограничения могут осложнить переговоры о мирном урегулировании войны в Украине.