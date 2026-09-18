Путин вновь пообещал вернуть Донбасс: представитель Трампа напомнил о прошлогодних заявлениях

Во время встречи с представителями Дональда Трампа в Кремле Владимир Путин заверил, что уже через несколько месяцев захватит весь Донбасс, и заявил о готовности нанести удар по энергосистеме Украины. Как пишет The New York Times, Джаред Кушнер попытался умерить его пыл.

На встрече с представителями президента США Дональда Трампа, состоявшейся в Кремле в этом месяце, Владимир Путин вел себя крайне уверенно. О подробностях беседы сообщила газета The New York Times.

По словам главы Кремля, уже через несколько месяцев российская армия наконец захватит весь украинский Донбасс, а Москва готова нанести удар по энергосистеме Украины, подготовив почву для суровой зимы. Один из посланников, Джаред Кушнер, попытался возразить:

"Вы говорили нам именно это год назад. Каковы шансы, что мы вернёмся сюда ещё через год, и вы снова будете говорить то же самое? Может, не будем терять год?"

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Этот обмен репликами, как отмечает издание, наглядно иллюстрирует тупик, в котором оказались продолжавшиеся более 18 месяцев попытки Трампа положить конец войне.

В то же время, по данным NYT, в Белом доме обсуждают деловые договоренности с Москвой еще до окончания войны, рассчитывая подтолкнуть Путина к прекращению боевых действий. Как пояснил один из американских чиновников, такие соглашения могли бы убедить Кремль в серьезности намерений Вашингтона перезагрузить отношения с Россией.

Стоит отметить, что Конгресс США окончательно одобрил законопроект о так называемых "адских санкциях" против России, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Заключительное голосование по документу состоялось в Палате представителей в ночь на 17 сентября по киевскому времени.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что уже в ближайшие месяцы Россия может нанести гибридные удары с помощью дронов и ракет по странам, оказывающим помощь Украине, в частности по Польше.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте описал сценарий, при котором Альянс может оказаться в кризисной ситуации сразу в двух регионах мира. Если Китай начнет военные действия против Тайваня, Пекин, по его мнению, привлечет Москву, чтобы сдержать силы Запада в Европе.