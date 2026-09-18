Россия готовит удары по НАТО: Туск предупредил об опасном сценарии ближайших месяцев

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшие месяцы Россия может нанести гибридные удары с помощью дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину, в частности по Польше.

Об этом заявил Туск в польском Сейме, сообщает издание Onet.

По его словам, разведывательные службы считают такой сценарий наиболее вероятным, хотя он не является единственно возможным.

Туск назвал позднюю осень и зиму критическим периодом в войне России против Украины. Особое беспокойство, по его словам, вызывают последние атаки вблизи польской границы.

По оценкам разведки, возможные удары по странам НАТО могут выглядеть как случайные. Туск заявил, что таким образом Россия может пытаться ослабить готовность стран Альянса применять статью 5 в случае агрессии против государства-члена.

"Существует реальная опасность того, что на территорию одной или нескольких стран восточного фланга могут залетать дроны или другие ракеты, наносить даже ущерб, а официальная версия будет заключаться в том, что это случайность", — сказал Туск.

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По словам премьера, Россия также может планировать уничтожение автомобильных и железнодорожных пограничных переходов со стороны Украины, а из-за возможных инцидентов — также на территории Польши или Молдовы. Это может затруднить оказание помощи Украине зимой, в частности поставки генераторов и топлива в случае повреждения энергетической инфраструктуры.

Туск также заявил, что Россия сосредоточилась на масштабном разрушении украинской экономики и логистики. По его словам, ожидаются удары по шести крупнейшим городам Украины и железнодорожной инфраструктуре.

На фоне этих оценок Польша усилила охрану границы с Украиной. У пограничных переходов должны появиться мобильные укрытия, а систему противовоздушной обороны уже развернули на шести пунктах пропуска. Также Польша получила дополнительный командный пункт и радиолокационное оборудование.

Напомним, 13 сентября глава Национального центра управления кризисными ситуациями Литвы Вилмантас Виткаускас заявил, что в стране была объявлена воздушная тревога из-за неизвестного беспилотника.

Ранее Spiegel также сообщал об инциденте в Германии, где неизвестный дрон вызвал суматоху в аэропорту Ганновера.