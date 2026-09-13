Закрывали супермаркеты и поднимали в воздух авиацию: в Литве объявляли тревогу из-за неизвестного БПЛА

В Литве объявили тревогу из-за обнаружения неизвестного беспилотника. Дрон находился в воздушном пространстве страны менее получаса и, в конце концов, пересек границу с РФ.

Рано утром в воскресенье, 13 сентября, Вооружённые силы Литвы зафиксировали неизвестный объект, который находился в воздушном пространстве страны около 20 минут. Об этом, как пишет LRT, заявил глава Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас.

Чиновник отметил, что радары военно-воздушных сил зафиксировали объект вблизи Варены, который, вероятно, прибыл из Беларуси, пересек территорию страны и вошёл в Калининградскую область России, пролетев почти 70 км. В настоящее время ведется расследование, в ходе которого специалисты постараются определить тип летательного аппарата.

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"Очень трудно сделать окончательный вывод, не имея объекта в своём распоряжении", — признал Вилмантас Виткаускас.

В то же время он не исключил, что это мог быть и беспилотник контрабандистов, которые используют альтернативы воздушным шарам в случае неблагоприятных направлений ветра.

При этом, во время пролета неизвестного объекта, кризисный центр совместно с армией выпустил предупреждение, призывая жителей найти безопасное место и не приближаться к подозрительным объектам.

Сигнал тревоги Фото: скриншот

Сообщается, что из-за возможного использования беспилотника истребители, выполнявшие миссию ПВО НАТО в Литве, были подняты в воздух. Аэропорт Вильнюса временно приостановил прием и отправку рейсов. Кроме того, было решено закрыть на время тревоги 70 супермаркетов известной торговой сети Maxima.

Напомним, в мае на территории Литвы обнаружили БПЛА. Как выяснилось, он принадлежал Украине и сбился с курса.

Также напомним, что в Литве более 8 тысяч молодых людей добровольно выразили желание пройти военную службу. Это самый высокий показатель, зафиксированный в стране.