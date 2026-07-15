Добровольцев больше, чем мест: в Литве рекордное количество желающих поступить на военную службу

В Литве в этом году более 8,1 тысячи молодых людей добровольно выразили желание пройти обязательную военную службу. Это самый высокий показатель, зафиксированный в стране.

Об этом сообщило издание Delfi со ссылкой на Литовскую армию.

Почти 4,4 тысячи человек выразили желание начать службу ещё до включения в списки призывников. Ещё 3,7 тысячи после формирования списков заявили, что хотят пройти службу в приоритетном порядке.

"Рекордное количество молодых людей, добровольно выбравших службу, свидетельствует о том, что всё больше молодёжи стремится внести свой вклад в укрепление безопасности государства и осознаёт свою роль в системе всеобщей обороны", — заявил директор Службы военной службы и комплектования Управления военных комендатур Арунас Бальчюнас.

В то же время из-за ограниченного количества мест в этом году на службу примут не всех желающих.

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В литовской армии также отметили, что молодые люди, получившие приглашение на обучение, а затем решение о призыве на обязательную начальную военную службу, могут взять академический отпуск. По окончании службы они смогут вернуться к учебе.

Возможное нападение на РФ, Литву и Польшу — что известно

Летом и осенью 2026 года западные СМИ опубликовали ряд материалов о возможном нападении России на страны Балтии и Польшу. В одном из них речь шла о вероятном плане вторжения в Литву. По данным разведки, российские войска могли бы атаковать сразу с трех направлений — через Латвию, с территории Беларуси и из Калининградской области РФ. Отмечалось, что литовские военные готовятся к возможной атаке, рассчитывая при этом на помощь союзников по НАТО.

В другом материале рассматривалось возможное нападение России на Польшу. Речь шла о двух сценариях: гибридные атаки с использованием дронов на инфраструктуру или открытое вторжение со стороны Калининградской области и Беларуси. Также предполагалось, что Москва может потребовать от европейских стран прекратить поддержку Украины, пообещав взамен вернуть захваченные объекты.

В 2025 году аналитики стран-членов НАТО провели военное моделирование, в ходе которого рассматривали нападение России на страны Балтии и возможную реакцию Альянса. Согласно одному из сценариев, НАТО могло бы не вмешиваться, если бы Кремль назвал свои действия "гуманитарной" миссией по спасению жителей Калининградской области.

Предупреждения о возможном вторжении России в страны Балтии также звучали в апреле 2025 года. Западные СМИ сообщали, что страны региона укрепляют оборону: роют противотанковые рвы, устанавливают "зубы дракона" и возводят заграждения из колючей проволоки.

Напомним, что в июле министр обороны Польши отреагировал на скандальные заявления президента страны относительно пяти ракет Patriot, переданных Украине для защиты от российских воздушных атак.