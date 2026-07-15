Добровольців більше, ніж місць: у Литві рекордна кількість охочих піти в армію

У Литві понад 8,1 тисячі молодих людей цього року добровільно захотіли пройти обов’язкову військову службу. Це найвищий показник, зафіксований у країні.

Про це повідомило видання Delfi з посиланням на Литовську армію.

Майже 4,4 тисячі людей висловили бажання розпочати службу ще до включення до списків призовників. Ще 3,7 тисячі після формування списків заявили, що хочуть пройти службу в пріоритетному порядку.

“Рекордна кількість молодих людей, які добровільно обрали службу, показує, що дедалі більше молоді прагне зробити внесок у зміцнення безпеки держави та розуміє свою роль у системі загальної оборони”, — заявив директор Служби військового обов’язку та комплектування Управління військових комендатур Арунас Бальчюнас.

Водночас через обмежену кількість місць цього року на службу приймуть не всіх охочих.

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У Литовській армії також зазначили, що молоді люди, які отримали запрошення на навчання, а потім рішення про призов на обов’язкову початкову військову службу, можуть взяти академічну відпустку. Після завершення служби вони зможуть повернутися до навчання.

Можливий напад на РФ Литву та Польщу — що відомо

Влітку та восени 2026 року західні медіа опублікували низку матеріалів про можливий напад Росії на країни Балтії та Польщу. В одному з них ішлося про ймовірний план вторгнення до Литви. За даними розвідки, російські війська могли б атакувати одразу з трьох напрямків — через Латвію, з території Білорусі та з Калінінградської області РФ. Зазначалося, що литовські військові готуються до можливої атаки, водночас розраховуючи на допомогу союзників по НАТО.

В іншому матеріалі розглядали можливий напад Росії на Польщу. Йшлося про два сценарії: гібридні атаки дронами на інфраструктуру або відкрите вторгнення з боку Калінінградської області та Білорусі. Також припускалося, що Москва може вимагати від європейських країн припинити підтримку України, пообіцявши натомість повернути захоплені об’єкти.

У 2025 році аналітики країн-членів НАТО провели військове моделювання, під час якого розглядали напад Росії на країни Балтії та можливу реакцію Альянсу. За одним зі сценаріїв, НАТО могло не втрутитися, якщо Кремль назвав би свої дії “гуманітарною” місією для порятунку жителів Калінінградської області.

Попередження про можливе вторгнення Росії до країн Балтії також лунали у квітні 2025 року. Західні медіа повідомляли, що країни регіону посилюють оборону: риють протитанкові рови, встановлюють “зуби дракона” та облаштовують загородження з колючого дроту.

Нагадаємо, у липні міністр оборони Польщі відреагував на скандальні заяви президента країни щодо п’яти ракет Patriot, переданих Україні для захисту від російських повітряних атак.