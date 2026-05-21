В Литве сообщили, что упавший в стране дрон принадлежал Украине

В министерстве обороны Литвы заявили, что дрон, который нашли на территории страны, принадлежал Украине. Соответствующее заявление сделал министр обороны Робертас Каунас, отметив, что тот сбился с курса.

Заявление Каунаса цитирует издание LRT.

Он пояснил, что на месте, где обнаружили дрон, также зафиксировали взрывчатое вещество. Сейчас проводится расследование инцидента с падением беспилотника на территории Литвы.

20 мая в нескольких восточных районах Литвы и Вильнюсе объявили красную воздушную тревогу из-за вероятного попадания беспилотника в литовское небо, что серьезно нарушило привычный ритм жизни. В укрытие спустили в том числе высшее руководство страны.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене после заседания Комиссии по вопросам национальной безопасности заявила, что муниципалитеты будут обязаны обеспечивать круглосуточную работу укрытий.

Відео дня

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО имеет возможности для уничтожения российских баз в Калининграде в случае конфликта. По его словам, Альянс способен прорвать российскую систему обороны в регионе.

Ранее в России уже заявляли о якобы подготовке НАТО к операциям против Калининграда. В МИД РФ утверждали, что во время учений Альянс отрабатывает морскую блокаду региона и сценарии его захвата. Такие заявления озвучивал заместитель главы российского МИД Александр Грушко.

Ранее The Wall Street Journal писало, что во время военного моделирования в Германии рассматривали сценарий гибридной операции РФ против Литвы. По одному из вариантов, Россия могла бы использовать заявления о "гуманитарном кризисе" в Калининграде как повод для ввода войск в приграничный район.