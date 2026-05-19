"Маленькая крепость" РФ под угрозой: в НАТО предупредили о возможном ударе по Калининграду

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО имеет возможности для уничтожения российских баз в Калининграде в случае конфликта. По его словам, Альянс способен прорвать российскую систему обороны в регионе.

Об этом он сообщил в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

Он сказал, что Россия превратила Калининград в "маленькую крепость" с ракетными комплексами и системами ПВО, однако НАТО имеет средства для удара по этим объектам.

"Мы должны показать россиянам, что способны прорвать их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. В случае необходимости НАТО имеет средства, чтобы сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы, расположенные там", — заявил Будрис.

Министр также подчеркнул, что Европа не должна недооценивать риск возможного конфликта с Россией. По его словам, в случае прорыва фронта последствия почувствует не только восточный фланг НАТО, а весь Евросоюз.

"Представление, что конфликт с Москвой коснется только непосредственных соседей России, является опасной ошибкой. Если линия фронта провалится, все рухнет — ЕС, экономика, социальный строй", — сказал глава МИД Литвы.

Будрис также заявил, что европейским странам следует усиливать собственную оборону и уменьшать зависимость от США в сфере безопасности. Он отметил, что многие оборонные планы НАТО до сих пор базируются на американских военных возможностях, в частности спутниковой разведке.

По словам министра, Европе придется пересмотреть подходы к сдерживанию, если она хочет самостоятельно обеспечивать собственную безопасность. Он также заявил, что страны Европы должны избавляться от зависимости от России, в частности в энергетической сфере.

Ранее в России уже заявляли о якобы подготовке НАТО к операциям против Калининграда. В МИД РФ утверждали, что во время учений Альянс отрабатывает морскую блокаду региона и сценарии его захвата. Такие заявления озвучивал заместитель главы российского МИД Александр Грушко.

Ранее The Wall Street Journal писало, что во время военного моделирования в Германии рассматривали сценарий гибридной операции РФ против Литвы. По одному из вариантов, Россия могла бы использовать заявления о "гуманитарном кризисе" в Калининграде как повод для ввода войск в приграничный район.