"Маленька фортеця" РФ під загрозою: у НАТО попередили про можливий удар по Калінінграду

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО має можливості для знищення російських баз у Калінінграді у разі конфлікту. За його словами, Альянс здатний прорвати російську систему оборони в регіоні.

Про це він повідомив в інтерв’ю швейцарському виданню Neue Zürcher Zeitung.

Він сказав, що Росія перетворила Калінінград на “маленьку фортецю” з ракетними комплексами та системами ППО, однак НАТО має засоби для удару по цих об’єктах.

“Ми маємо показати росіянам, що здатні прорвати їхню маленьку фортецю, яку вони збудували в Калінінграді. У разі необхідності НАТО має засоби, щоб зрівняти з землею російські бази протиповітряної оборони та ракетні бази, розташовані там”, — заявив Будріс.

Міністр також наголосив, що Європа не повинна недооцінювати ризик можливого конфлікту з Росією. За його словами, у разі прориву фронту наслідки відчує не лише східний фланг НАТО, а весь Євросоюз.

Відео дня

“Уявлення, що конфлікт із Москвою торкнеться лише безпосередніх сусідів Росії, є небезпечною помилкою. Якщо лінія фронту провалиться, усе завалиться — ЄС, економіка, соціальний лад”, — сказав глава МЗС Литви.

Будріс також заявив, що європейським країнам слід посилювати власну оборону та зменшувати залежність від США у сфері безпеки. Він зазначив, що багато оборонних планів НАТО досі базуються на американських військових можливостях, зокрема супутниковій розвідці.

За словами міністра, Європі доведеться переглянути підходи до стримування, якщо вона хоче самостійно забезпечувати власну безпеку. Він також заявив, що країни Європи мають позбавлятися залежності від Росії, зокрема в енергетичній сфері.

Раніше в Росії вже заявляли про нібито підготовку НАТО до операцій проти Калінінграда. У МЗС РФ стверджували, що під час навчань Альянс відпрацьовує морську блокаду регіону та сценарії його захоплення. Такі заяви озвучував заступник глави російського МЗС Олександр Грушко.

Раніше The Wall Street Journal писало, що під час військового моделювання у Німеччині розглядали сценарій гібридної операції РФ проти Литви. За одним із варіантів, Росія могла б використати заяви про “гуманітарну кризу” в Калінінграді як привід для введення військ у прикордонний район.