У Литві повідомили, що дрон, який впав у країні, належав Україні

У міністерстві оборони Литви заявили, що дрон, який знайшли на території країни, належав Україні. Відповідну заяву зробив міністр оборони Робертас Каунас, зазначивши, що той збився з курсу.

Заяву Каунаса цитує видання LRT.

Він пояснив, що на місці, де виявили дрон, також зафіксували вибухову речовину. Наразі проводиться розслідування інциденту з падінням безпілотника на території Литви.

20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили червону повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо, що серйозно порушило звичний ритм життя. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни.

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене після засідання Комісії з питань національної безпеки заявила, що муніципалітети будуть зобов'язані забезпечувати цілодобову роботу укриттів.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО має можливості для знищення російських баз у Калінінграді у разі конфлікту. За його словами, Альянс здатний прорвати російську систему оборони в регіоні.

Раніше в Росії вже заявляли про нібито підготовку НАТО до операцій проти Калінінграда. У МЗС РФ стверджували, що під час навчань Альянс відпрацьовує морську блокаду регіону та сценарії його захоплення. Такі заяви озвучував заступник глави російського МЗС Олександр Грушко.

Раніше The Wall Street Journal писало, що під час військового моделювання у Німеччині розглядали сценарій гібридної операції РФ проти Литви. За одним із варіантів, Росія могла б використати заяви про "гуманітарну кризу" в Калінінграді як привід для введення військ у прикордонний район.