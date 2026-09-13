Закривали супермаркети та підіймали авіацію: у Литві оголошували тривогу через невідомий БПЛА

У Литві оголошували небезпеку через виявлення невідомого безпілотника. Дрон перебував у повітряному просторі країни менше, ніж півгодини, та, врешті решт, перетнув кордон з РФ.

Рано-вранці у неділю, 13 вересня, Збройні сили Литви зафіксували невідомий об'єкт, який перебував у повітряному просторі країни близька 20 хвилин. Про це, як пише LRT, заявив голова Національного центру управління кризовими ситуаціями Вілмантас Віткаускас.

Посадовець зазначив, що радари військово-повітряних сил зафіксували об'єкт поблизу Варени, який, ймовірно, прибув із Білорусі, перетнув територію країни та увійшов до Калінінградської області Росії, пролетівши майже 70 км. Наразі триває розслідування, під час якого фахівці намагатимуться визначити природу літального апарату.

"Дуже важко зробити остаточний висновок, не маючи об’єкта у своєму розпорядженні", — визнав Вілмантас Віткаускас.

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Водночас він не виключив, що це міг бути і безпілотник контрабандистів, які використовують альтернативи повітряним кулям у разі несприятливих напрямків вітру.

При цьому, під час прольоту невідомого об'єкту, кризовий центр разом з армією випустив попередження, закликаючи мешканців знайти безпечне місце та не наближатися до підозрілих об'єктів.

Сповіщення про тривогу Фото: скріншот

Повідомляється, що через можливе використання безпілотника винищувачі, які виконували місію ППО НАТО в Литві, були підняті в повітря. Аеропорт Вільнюса тимчасово припиняв прийом та відправлення рейсів. Крім того, вирішили закритися на час тривоги 70 супермаркетів відомої торгової мережі Maxima.

Нагадаємо, у травні на території Литви знайшли БПЛА. Він, як виявилося, належав Україні та збився з курсу.

Також нагадаємо, що у Литві понад 8 тисяч молодих людей добровільно захотіли пройти військову службу. Це найвищий показник, зафіксований у країні.