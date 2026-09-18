Росія готує удари по НАТО: Туск попередив про небезпечний сценарій найближчих місяців

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія найближчими місяцями може здійснити гібридні удари дронами та ракетами по країнах, які підтримують Україну, зокрема Польщі.

Про це заявив Туск у польському Сеймі, передає видання Onet.

За його словами, розвідки оцінюють такий сценарій як найбільш імовірний, хоча він не є єдиним можливим.

Туск назвав пізню осінь і зиму критичним періодом у війні Росії проти України. Особливе занепокоєння, за його словами, викликають останні атаки поблизу польського кордону.

За оцінками розвідки, можливі удари по країнах НАТО можуть подаватися як випадкові. Туск заявив, що таким чином Росія може намагатися послабити готовність країн Альянсу застосовувати статтю 5 у разі агресії проти держави-члена.

“Існує реальний ризик, що на територію однієї або кількох країн східного флангу можуть залітати дрони чи інші ракети, завдавати навіть руйнувань, а офіційна версія буде такою, що це випадковість”, — сказав Туск.

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За словами прем’єра, Росія також може планувати знищення автомобільних і залізничних прикордонних переходів з боку України, а через можливі інциденти — також на польській чи молдовській території. Це може ускладнити надання Україні допомоги взимку, зокрема постачання генераторів і пального у разі пошкодження енергетичної інфраструктури.

Туск також заявив, що Росія зосередилася на масштабному руйнуванні української економіки та логістики. За його словами, очікуються удари по шести головних містах України та залізничній інфраструктурі.

На тлі цих оцінок Польща посилила захист кордону з Україною. Біля прикордонних переходів мають з’явитися мобільні укриття, а систему протиповітряної оборони вже розгорнули на шести пунктах пропуску. Також Польща отримала додатковий командний пункт і радіолокаційне обладнання.

Нагадаємо, 13 вересня голова Національного центру управління кризовими ситуаціями Литви Вілмантас Віткаускас заявив, що в країні оголошували повітряну тривогу через невідомий безпілотник.

Раніше Spiegel також повідомляв про інцидент у Німеччині, де невідомий дрон спричинив переполох в аеропорту Ганновера.