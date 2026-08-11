Невідомий дрон спричинив переполох в аеропорту Ганновера: поліція спантеличена

Поки німецька поліція продовжує розслідування можливої диверсії за участю безпілотника в аеропорту Лейпцига, з Ганновера надійшли тривожні новини.

Напередодні ввечері над аеропортом Ганновер-Лангенхаген (Німеччина) було помічено невідомий дрон, через який злітно-посадкова смуга та повітряний простір неодноразово закривалися на понад дві години в ніч на 11 серпня, вантажний літак був змушений змінити маршрут, а кілька запланованих вильотів і посадок відклали, повідомляє Spiegel.

Першим про дрон, що летів на висоті близько 25 метрів — за межами огорожі аеропорту, але в межах безполітної зони навколо нього — повідомив співробітник вантажної компанії DB Schenker. У результаті південну злітно-посадкову смугу було закрито, а повітряний рух перенаправлено на північну.

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Незабаром БпЛА помітили й кілька поліцейських патрулів, які повністю закрили аеропорт до 4:00 ранку.

Через кілька хвилин дрон зник з поля зору, але о 4:21 знову з’явився над будівлею авіакомпанії TUI Fly, а одразу після цього пролетів прямо над руліжною доріжкою. Усі польоти знову було призупинено.

Востаннє безпілотник знову помітили близько 4:40 ранку над територіями кількох компаній, що займаються вантажними авіаперевезеннями.

Безперебійна робота аеропорту відновилася о 5:20 ранку.

Що кажуть у поліції

У поліції не виключають, що дрон міг бути частиною гібридної операції, однак на даний момент жодного зв’язку між інцидентами в Ганновері та Лейпцигу поки що не встановлено.

Однак, як зазначають оглядачі, цей інцидент виявив вразливість Федеральної поліції, яка, маючи в своєму розпорядженні технології протидії безпілотникам, не змогла забезпечити безпеку аеропорту. Незважаючи на те, що дрон неодноразово помічали співробітники аеропорту, пристрої попередження, якими володіють правоохоронці, не зафіксували жодної активності.

Німецька служба управління повітряним рухом також не змогла виявити об’єкт.

Аналізуючи всі ці моменти, поліцейські припускають, що це був не один із комерційно доступних дронів, які їхня технологія здатна виявити. Тривалий час польоту — близько двох годин — також підтверджує це припущення.

Дрон в аеропорту Лейпцига: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня в аеропорту німецького Лейпцига біля українського вантажного літака Ан-124 виявили дрон з невідомою речовиною та детонатором. Через цей інцидент польоти тимчасово призупинили, а на місце викликали саперів.

Представник Міністерства оборони США в Європі заявив, що безпілотник із вибухівкою, виявлений в аеропорту Лейпцига, належав російським спецслужбам.

Після інциденту в Лейпцигу уряд ФРН визнав, що Німеччина практично щодня стикається з гібридними атаками. Глава МВС Олександр Добріндт зазначає, що низка держав вживає таких заходів проти його країни.

Зазначимо, що у травні 2026 року директор Центру ООН з боротьби з тероризмом Мауро Мієдіко попередив, що розвиток безпілотних літальних апаратів та технологій штучного інтелекту підвищує ризики ядерного тероризму.