"Брудна бомба" на дроні: в ООН попередили про новий ризик ядерного тероризму

В ООН зазначили, що нові технології, на кшталт безпілотників і ШІ, збільшують ризик тероризму. І це потенційно збільшує ризик того, що саморобну ядерну бомбу на ціль скине не жива людина, а дрон, яким керуватимуть за сотні кілометрів.

Широке поширення нових технологій призвело до того, що ризик ядерного тероризму "ніколи не був таким високим, як сьогодні". Про це заявив директор Центру ООН із боротьби з тероризмом Мауро Мієдіко в публікації ООН, пише The Jerusalem Post.

"Терористичні групи та окремі особи набагато активніше використовують нові технології. Терористичні групи вербують експертів, зокрема фахівців зі штучного інтелекту, і ми бачимо застосування дронів у терористичних актах. Це потенційно підвищує ймовірність того, що вони зможуть запустити "брудну бомбу" за допомогою дрона", — пояснив він.

Хоча експерт ООН заявив, що до теперішнього часу не було жодного випадку ядерного тероризму, він зазначив, що терористичні групи, як-от "Аль-Каїда", відкрито заявляли про свій намір здійснити такий напад.

Відео дня

Колишній заступник радника з національної безпеки Ізраїлю, професор Чак Фрейліх заявив, що, на відміну від багатьох терористичних груп, "нігілістичний" характер "Аль-Каїди" означає, що "буде практично неможливо утримати їх" від фактичного застосування ядерної зброї, якщо вони отримають такі можливості.

Щодо ХАМАСу і "Хезболли" експерти не такі впевнені, але навіть віддалена ймовірність такого інциденту робить його "серйозною загрозою".

Також експерти вважають, що Іран не передаватиме своїм ставленикам ядерну зброю або компоненти для її створення. Бо це обернеться проти Тегерана і призведе до руйнівних наслідків, з якими в Ірані, ймовірно, "ніколи не захочуть зіткнутися".

Але Іран продовжуватиме використовувати свій ядерний потенціал як страховий поліс або інструмент залякування.

Хоча структура "Аль-Каїди" скоротилася до розосередженої, децентралізованої мережі франчайзингових груп, згідно з даними Центру по боротьбі з тероризмом, у публікаціях ООН за минулі роки наводять приклади крадіжки діоксиду урану і його можливої контрабанди до країн із високою концентрацією членів цього терористичного угруповання.

Мієдіко зазначив, що ключовим заходом захисту від терористичного ядерного інциденту стане приєднання всіх держав-членів ООН до Міжнародної конвенції про припинення актів ядерного тероризму.

Коментарі Мієдіко прозвучали 17 травня, тоді ж, коли безпілотники Ірану або одного з його ставлеників завдали удару по єдиній атомній електростанції ОАЕ. ОАЕ засудили інцидент як "неспровокований терористичний акт".

Нагадаємо, на слуханнях у Конгресі генерал США зізнався, що американські військові бази фактично беззахисні перед дронами.

Також стало відомо, що Куба купила 300 дронів і готова використовувати їх проти кораблів США.