Неизвестный дрон устроил переполох в аэропорту Ганновера: полиция в недоумении

Пока немецкая полиция продолжает расследование возможной диверсии с участием беспилотника в аэропорту Лейпцига, тревожные новости поступили из Ганновера.

Накануне вечером над аэропортом Ганновер-Лангенхаген (Германия) был замечен неизвестный дрон, из-за которого взлетно-посадочная полоса и воздушное пространство неоднократно закрывались более чем на два часа в ночь на 11 августа, грузовой самолет был вынужден изменить маршрут, а несколько запланированных вылетов и посадок отложили, сообщает Spiegel.

Первым о дроне, летевшем на высоте около 25 метров — за пределами ограды аэропорта, но в пределах бесполетной зоны вокруг него — сообщил сотрудник грузовой компании DB Schenker. В результате южная взлетно-посадочная полоса была закрыта, а воздушное движение перенаправили на северную.

Відео дня

Вскоре БпЛА заметили и несколько полицейских патрулей, полностью закрыв аэропорт до 4:00 утра.

Спустя несколько минут дрон исчез из виду, но снова появился в 4:21 над зданием авиакомпании TUI Fly, а сразу после этого, пролетел прямо над рулежной дорожкой. Все полеты были снова приостановлены.

В последний раз беспилотник снова заметили около 4:40 утра над территориями нескольких компаний, занимающихся грузовыми авиаперевозками.

Бесперебойная работа аэропорта возобновилась в 5:20 утра.

Что говорят в полиции

В полиции не исключают, что дрон мог быть частью гибридной операции, однако на данный момент какая-то связь между случаями в Ганновере и Лейпциге пока не установлена.

Однако, как отмечают обозреватели, этот инцидент проявил уязвимость Федеральной полиции, которая, обладая технологиями противодействия беспилотникам, не смогла обеспечить безопасность аэропорта. Несмотря на то, что дрон неоднократно был замечен сотрудниками аэропорта, устройства предупреждения, имеющиеся у правоохранителей, не зафиксировали никакой активности.

Немецкая служба управления воздушным движением также не смогла обнаружить объект.

Анализируя все эти моменты, полицейские подозревают, что это был не один из коммерчески доступных дронов, которые их технология способна обнаружить. Длительная продолжительность полета — около двух часов — также подтверждает это подозрение.

Дрон в аэропорту Лейпцига: что известно

Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту немецкого Лейпцига возле украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили дрон с неизвестным веществом и детонатором. Из-за инцидента полеты временно приостановили, а на место вызвали саперов.

Представитель Минобороны США в Европе заявил, что обнаруженный в аэропорту Лейпцига беспилотник со взрывчаткой принадлежал российским спецслужбам.

После инцидента в Лейпциге Правительство ФРГ признало, что Германия практически ежедневно сталкивается с гибридными атаками. Глава МВД Александр Добриндт отмечает, что ряд государств предпринимает такие действия против его страны.

Отметим, что в мае 2026 года директор Центра ООН по борьбе с терроризмом Мауро Миедико предупредил, что развитие беспилотных летательных аппаратов и технологий искусственного интеллекта повышает риски ядерного терроризма.