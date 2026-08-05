Рядом с украинским Ан-124 в Германии обнаружили дрон со взрывчаткой, — СМИ

В ночь на 5 августа в аэропорту немецкого Лейпцига возле украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили дрон с неизвестным веществом и детонатором. Из-за инцидента полеты временно приостановили, а на место вызвали саперов.

Об этом сообщило издание Bild.

По его данным, дрон лежал рядом с украинским грузовым самолетом "Антонов". Следователи расценили находку как возможное взрывное устройство и направили в аэропорт роботизированный комплекс для обезвреживания. Состоялся ли контролируемый подрыв, пока неизвестно.

Из-за инцидента работа аэропорта была приостановлена, а рейсы перенаправлены. Один из грузовых самолетов был вынужден совершить второй круг, после чего примерно в шести километрах от аэропорта на высоте около 400 метров столкнулся с неизвестным объектом. Самолёт приземлился в Ганновере, где были обнаружены незначительные повреждения передней части.

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Полиция Нижней Саксонии квалифицировала инцидент как дело, касающееся государственной безопасности. Правоохранители не исключают возможную диверсию. Расследование ведут полиция Нижней Саксонии и Саксонии, однако найти оператора дрона пока не удалось.

Работа аэропорта возобновилась в 1:55. Южная взлетно-посадочная полоса оставалась закрытой в связи с следственными действиями, но, по данным полиции, утром 5 августа аэропорт работал в штатном режиме, и угрозы для населения не было.

Напомним, в мае 2026 года директор Центра ООН по борьбе с терроризмом Мауро Миедико заявил, что распространение беспилотников и технологий искусственного интеллекта повышает риск ядерного терроризма. По его словам, в будущем террористы потенциально могут использовать дрон для доставки так называемой "грязной бомбы". В то же время он подчеркнул, что случаев ядерного терроризма до сих пор не было, но отдельные группировки, в частности "Аль-Каида", открыто заявляли о таких намерениях.

В марте 2026 года неизвестные бросили шесть коктейлей Молотова в здание "Русского дома" в Праге. Часть зажигательных смесей не сработала, а нападавшие скрылись. Чешская полиция открыла расследование по факту повреждения имущества, тогда как российская сторона назвала инцидент "терактом". "Русский дом" работает при поддержке "Россотрудничества", которое находится под санкциями ЕС, а чешские спецслужбы ранее связывали деятельность учреждения с российскими разведывательными службами.