Неизвестные забросали "Русский дом" в Праге коктейлями Молотова: россияне в ярости (фото)

Инцидент произошел в ночь на 27 марта. Неизвестные бросили шесть коктейлей Молотова в здание, но три из них не взорвались. Те, кто это сделал, скрылись с места происшествия и им грозит до трех лет лишения свободы. Российские СМИ говорят о терроризме и проявлениях "вопиющей русофобии".

"Со вчерашнего вечера мы расследуем нападение, в ходе которого кто-то бросил несколько коктейлей Молотова в "Русский дом" в Праге. Мы разыскиваем преступника, подозреваемого в преступлении, связанном с порчей чужого имущества", — сообщила чешская полиция. Но представители РФ уже сделали ряд заявлений, пишет Aktualne.

"Нападавшие на "Русский дом" в Праге планировали нанести зданию как можно больший ущерб", — заявил заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов. По его словам, бутылки с зажигательной смесью полетели в центр здания, рядом с библиотекой, где хранится большое количество легковоспламеняющихся материалов.

Следы от зажигательной смеси на фасаде здания

Шевцов также заявил, что это был "теракт".

Россия и раньше жаловалась на отношение Чехии к центру. В прошлом году бывший посол России в Праге Александр Змеевский заявил, что вокруг Русского центра науки и культуры в Праге царит "нездоровая атмосфера".

"В Праге наблюдается очередное проявление вопиющей русофобии. Это трагическое следствие многолетней агрессивной антироссийской пропаганды со стороны западных политиков и СМИ. Население подвергается идеологической обработке, внушающей ненависть ко всему, что связано с Россией и советским прошлым", — заявил Александр Брод, член Совета Президента России по гражданскому обществу и правам человека.

Он пожаловался на то, что "в ряде европейских стран подвергаются ограничениям русскоязычные СМИ, осквернен памятник Великой Отечественной войне, а десятки памятников советским солдатам снесены", и что Чешская Республика сама создает себе социально-экономический и политический кризис.

Русский дом в Праге – что известно

Русский дом в Праге функционирует при поддержке Россотрудничества с 1971 года. Это учреждение занимается популяризацией русской культуры, языка и традиций в Чешской Республике. Официально он позиционирует себя как культурный центр и библиотека, но, по мнению экспертов , распространяет российскую пропаганду, а чешские спецслужбы связывают его с деятельностью российских разведывательных служб.

Его возглавляет вышеупомянутое Россотрудничество, которое во время войны на Украине было внесено в санкционный список Европейского союза. Три года назад Чешская Республика выслала главу центра и одного из его подчиненных по подозрению в шпионаже.

Кого пускают в "Русский дом" в Праге - неизвестно

В прошлом году журналисты несколько дней провели перед "Русским домом", пытаясь попасть внутрь и выяснить, что там происходит. Но им это не удалось. Репортеры сравнили это учреждение с "неприступной крепостью".

"У нас был негативный опыт общения со СМИ. Мы не знаем ваших целей, кто вы. И я не специалист, чтобы это выяснить. Пожалуйста, свяжитесь с посольством", — говорил им охранник виллы, утверждая, что визит журналистов должны одобрить в посольстве РФ.

Он также прямо заявлял, что Чехия является враждебной страной по мнению России: "Именно поэтому сейчас действует специальный протокол о сотрудничестве. И мы действуем в соответствии с ним", — добавляет он.

В виллу практически невозможно попасть даже обычному посетителю. Журналистов не пустили даже в библиотеку в день ее официального открытия.

Мужчина на другом конце домофона спросил имена, затем сказал, что журналистов нет в списке. Но как попасть в список – неизвестно. Мужчина заявил, что "позвонит куда-нибудь", но повесил трубку и больше ее не брал.

По сравнению с тем, как Русский дом выглядел до войны в Украине, мало что изменилось. Исчез только российский флаг, и кто-то снял с стены, отделяющей дом от улицы, описательный и ориентационный номер. Вероятно, это сделал кто-то из сотрудников учреждения. Улица обвешана камерами видеонаблюдения, а охрана резиденции российского посла размещается в доме прямо напротив виллы.

В МИД Чехии объяснили, что "Российский центр науки и культуры" не является частью дипломатической миссии, поэтому он не пользуется никакими привилегиями, иммунитетами или другими преимуществами в соответствии с Венской конвенцией. Здание, в котором расположен "Русский дом", является собственностью Российской Федерации, поэтому Чешская Республика не взимает плату за его использование.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как Вена в Австрии стала настоящим оплотом российского шпионажа.

Также мы рассказывали, как в Москве силовики постоянно следят за иностранными дипломатами, делая их жизнь невыносимой.