Невідомі закидали "Російський дім" у Празі коктейлями Молотова: росіяни в люті (фото)

Інцидент стався в ніч на 27 березня. Невідомі кинули шість коктейлів Молотова в будівлю, але три з них не вибухнули. Ті, хто це зробив, втекли з місця події і їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Російські ЗМІ говорять про тероризм і прояви "кричущої русофобії".

"З учорашнього вечора ми розслідуємо напад, під час якого хтось кинув кілька коктейлів Молотова в "Російський дім" у Празі. Ми розшукуємо злочинця, підозрюваного у злочині, пов'язаному з псуванням чужого майна", — повідомила чеська поліція. Але представники РФ уже зробили низку заяв, пише Aktualne.

"Нападники на "Російський дім" у Празі планували завдати будівлі якомога більшої шкоди", — заявив заступник голови Росспівробітництва Павло Шевцов. За його словами, пляшки із запальною сумішшю полетіли в центр будівлі, поруч із бібліотекою, де зберігається велика кількість легкозаймистих матеріалів.

Сліди від запальної суміші на фасаді будівлі

Шевцов також заявив, що це був "теракт".

Росія і раніше скаржилася на ставлення Чехії до центру. Минулого року колишній посол Росії в Празі Олександр Змеєвський заявив, що навколо Російського центру науки і культури в Празі панує "нездорова атмосфера".

"У Празі спостерігається черговий прояв кричущої русофобії. Це трагічний наслідок багаторічної агресивної антиросійської пропаганди з боку західних політиків і ЗМІ. Населення піддається ідеологічній обробці, що вселяє ненависть до всього, що пов'язано з Росією і радянським минулим", — заявив Олександр Брод, член Ради Президента Росії з громадянського суспільства і прав людини.

Він поскаржився на те, що "у низці європейських країн зазнають обмежень російськомовні ЗМІ, осквернено пам'ятник Великій Вітчизняній війні, а десятки пам'ятників радянським солдатам знесено", і що Чеська Республіка сама створює собі соціально-економічну та політичну кризу.

Російський дім у Празі — що відомо

Російський дім у Празі функціонує за підтримки Росспівробітництва з 1971 року. Ця установа займається популяризацією російської культури, мови і традицій у Чеській Республіці. Офіційно він позиціонує себе як культурний центр і бібліотека, але, на думку експертів, поширює російську пропаганду, а чеські спецслужби пов'язують його з діяльністю російських розвідувальних служб.

Його очолює вищезгадане Росспівробітництво, яке під час війни в Україні було внесено до списку санкцій Європейського союзу. Три роки тому Чеська Республіка вислала главу центру й одного з його підлеглих за підозрою в шпигунстві.

Кого пускають до "Русского дома" в Празі — невідомо

Торік журналісти кілька днів провели перед "Русским домом", намагаючись потрапити всередину і з'ясувати, що там відбувається. Але їм це не вдалося. Репортери порівняли цю установу з "неприступною фортецею".

"У нас був негативний досвід спілкування зі ЗМІ. Ми не знаємо ваших цілей, хто ви. І я не фахівець, щоб це з'ясувати. Будь ласка, зв'яжіться з посольством", — говорив їм охоронець вілли, стверджуючи, що візит журналістів мають схвалити в посольстві РФ.

Він також прямо заявляв, що Чехія є ворожою країною на думку Росії: "Саме тому зараз діє спеціальний протокол про співпрацю. І ми діємо відповідно до нього", — додає він.

У віллу практично неможливо потрапити навіть звичайному відвідувачеві. Журналістів не пустили навіть у бібліотеку в день її офіційного відкриття.

Чоловік на іншому кінці домофона запитав імена, потім сказав, що журналістів немає у списку. Але як потрапити до списку — невідомо. Чоловік заявив, що "зателефонує куди-небудь", але повісив слухавку і більше її не брав.

Порівняно з тим, як Російський дім виглядав до війни в Україні, мало що змінилося. Зник тільки російський прапор, і хтось зняв зі стіни, що відокремлює дім від вулиці, описовий та орієнтаційний номер. Ймовірно, це зробив хтось зі співробітників установи. Вулиця обвішана камерами відеоспостереження, а охорона резиденції російського посла розміщується в будинку прямо навпроти вілли.

У МЗС Чехії пояснили, що "Російський центр науки і культури" не є частиною дипломатичної місії, тому він не користується жодними привілеями, імунітетами чи іншими перевагами відповідно до Віденської конвенції. Будівля, в якій розташований "Російський дім", є власністю Російської Федерації, тому Чеська Республіка не стягує плату за її використання.

