У ніч на 5 серпня в аеропорту німецького Лейпцига біля українського вантажного літака Ан-124 виявили дрон із невідомою речовиною та детонатором. Через інцидент польоти тимчасово зупинили, а на місце викликали саперів.

Про це повідомило видання Bild.

За його даними, дрон лежав поруч з українським вантажним літаком “Антонов”. Слідчі розцінили знахідку як можливий вибуховий пристрій і направили до аеропорту роботизований комплекс для знешкодження. Чи відбувся контрольований підрив, наразі невідомо.

Через інцидент роботу аеропорту призупинили, а рейси перенаправили. Один із вантажних літаків був змушений піти на друге коло, після чого приблизно за шість кілометрів від аеропорту на висоті близько 400 метрів зіткнувся з невідомим об'єктом. Літак приземлився в Ганновері, де виявили незначні пошкодження передньої частини.

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Поліція Нижньої Саксонії кваліфікувала інцидент як справу, що стосується державної безпеки. Правоохоронці не виключають можливу диверсію. Розслідування ведуть поліція Нижньої Саксонії та Саксонії, однак знайти оператора дрона поки не вдалося.

Роботу аеропорту відновили о 1:55. Південна злітно-посадкова смуга залишалася закритою через слідчі дії, але, за даними поліції, вранці 5 серпня аеропорт працював у штатному режимі, а загрози для населення не було.

Нагадаємо, у травні 2026 року директор Центру ООН із боротьби з тероризмом Мауро Мієдіко заявив, що поширення безпілотників і технологій штучного інтелекту підвищує ризик ядерного тероризму. За його словами, у майбутньому терористи потенційно можуть використати дрон для доставки так званої "брудної бомби". Водночас він наголосив, що випадків ядерного тероризму досі не було, але окремі угруповання, зокрема "Аль-Каїда", відкрито заявляли про такі наміри.

У березні 2026 року невідомі кинули шість коктейлів Молотова в будівлю "Російського дому" в Празі. Частина запалювальних сумішей не спрацювала, а нападники втекли. Чеська поліція відкрила розслідування за фактом пошкодження майна, тоді як російська сторона назвала інцидент "терактом". "Російський дім" працює за підтримки Росспівробітництва, яке перебуває під санкціями ЄС, а чеські спецслужби раніше пов'язували діяльність установи з російськими розвідувальними службами.