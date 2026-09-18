Китай и Россия могут начать две войны одновременно: Рютте описал тревожный сценарий для НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте описал сценарий, при котором Альянс может столкнуться с кризисом сразу в двух регионах мира. Если Китай решится атаковать Тайвань, Пекин, по его мнению, привлечёт Москву, чтобы сковать силы Запада в Европе.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте описал сценарий, при котором Китай и Россия могут действовать в тандеме, а Запад столкнётся с серьёзными проблемами сразу на двух театрах военных действий — в Азии и Европе. В ходе дискуссии на конференции руководителей зарубежных представительств Германии в Берлине он объяснил, как возможный шаг Пекина против Тайваня способен спровоцировать обострение ситуации и на европейском континенте. Ключевая роль в этом сценарии, по словам генсека, отведена Москве, которую он назвал "младшим партнером" Си Цзиньпина.

"Существует также понимание, как в Европе, так и в Соединённых Штатах, что если Китай начнёт действовать против Тайваня или какой-либо другой страны в первой островной цепочке, то Си Цзиньпин сначала позвонит своему "младшему партнеру" во всём этом, одним из которых является Владимир Владимирович Путин в Москве, чтобы занять нас здесь [прим. ред. – в Европе]. Это означает, что если это произойдет, у вас сложится ситуация, когда у вас возникнет серьезная проблема на обоих театрах", – пояснил Рютте.

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По словам генерального секретаря, именно поэтому США подталкивают европейцев к укреплению своей обороноспособности, чтобы те могли взять на себя большую ответственность за обычную оборону. В Вашингтоне убеждены, что в противном случае ресурсы будут чрезмерно распыляться, ведь им приходится заботиться ещё и о Западе, и об Индо-Тихоокеанском регионе.

Рютте также напомнил, что Россия направляет на оборону более 10 % национального дохода и почти половину госбюджета, а её промышленность фактически работает на войну. Без изменений, которые союзники внедрили за последние несколько лет, они, по его оценке, не смогли бы защитить себя в долгосрочной перспективе, и риск возник бы уже в 2029–2031 годах.

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