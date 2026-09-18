Китай і Росія можуть почати дві війни одночасно: Рютте описав тривожний сценарій для НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте окреслив сценарій, за якого Альянс може зіткнутися з кризою одразу у двох регіонах світу. Якщо Китай наважиться атакувати Тайвань, Пекін, на його думку, залучить Москву, щоб скувати сили Заходу в Європі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте окреслив сценарій, за якого Китай і Росія можуть діяти в тандемі, а Захід зіткнеться з серйозними проблемами одразу на двох театрах – в Азії та Європі. Під час дискусії на конференції керівників закордонних представництв Німеччини в Берліні він пояснив, як можливий крок Пекіна проти Тайваню здатен спровокувати загострення і на європейському континенті. Ключову роль у цьому сценарії, за словами генсека, відведено Москві, яку він назвав "молодшим партнером" Сі Цзіньпіна.

"Існує також усвідомлення, як в Європі, так і в Сполучених Штатах, що якщо Китай буде рухатися проти Тайваню або чого-небудь в першому острівному ланцюжку, то Сі Цзіньпін спочатку зателефонує своєму "молодшому партнеру" у всьому цьому, одним із яких є Володимир Володимирович Путін у Москві, щоб зайняти нас тут [прим.ред. – у Європі]. Це означає, що якщо це станеться, у вас буде ситуація, коли у вас буде серйозна проблема в обох театрах", – пояснив Рюттею.

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За словами генсека, саме тому США підштовхують європейців посилюватися, щоб ті могли взяти на себе більше відповідальності за звичайну оборону. У Вашингтоні переконані, що інакше надто розпорошуватимуть ресурси, адже мусять дбати ще й про Захід та Індо-Тихоокеанський регіон.

Рютте також нагадав, що Росія спрямовує на оборону понад 10% національного доходу й майже половину держбюджету, а її промисловість фактично працює на війну. Без змін, які союзники запровадили за останні кілька років, вони, за його оцінкою, не змогли б захистити себе в довгостроковій перспективі, і ризик постав би вже у 2029–2031 роках.

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