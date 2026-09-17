"Питання часу": у Європі очікують смертельну диверсію від РФ, — ЗМІ

Через гібридні атаки Росії на Європу ледь не втратила газову платформу вартістю 4 млрд євро, а у Лейпцигу ледве не вибухнув Ан-124, який міг бути заповнений боєприпасами для України, написали медіа. У Євросоюзі та НАТО бачать зростання кількості російських диверсій та побоюються, що можуть з'явитись перші смертельні випадки, які суттєво ускладнять ситуацію. Як поводиться РФ у Європі та чи можуть їй відповісти?

Європейці відзначили зростання кількості російських гібридних атак, називають їх "деталі небезпечнішими та зухвалішими" і тому очікують перших смертельних диверсій, ідеться у матеріалі Bloomberg. Помітили не лише зростання кількості, а й збільшення "глибини", при чому в усіх випадках виявляли, що до інцидентів причетна РФ. Крім того, з'явилась інформація США про затримання групи найманих убивць та диверсантів, які, серед іншого, влаштовували підпали та підриви оборонних заводів, комунальної й транспортної інфраструктури. Вся територія Європи опинилась у "сірій зоні між війною та миром" й вважають, що жертви серед цивільних — це "питання часу", підсумувало медіа.

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У статті перелічується серія диверсій РФ, які відбулись з серпня по вересень 2026 року: нарахували сім випадків, які стались в Естонії, Литві, Німеччині, Польщі, Румунії. Крім того, згадали інші інциденти, задля яких війська НАТО підіймали у повітря винищувачі F-16 та F-35. Bloomberg розповіло про виявлення двох морських безпілотників з вибухівкою, які плавали біля газової платформи у Чорному морі вартістю 4 млрд євро. Через кілька днів там же помітили ще один такий же дрон, який знищили за допомогою F-16, при цьому на платформі саме перебували сотні робітників, яким загрожувала небезпека. Інший тривожний випадок — дрон з вибухівкою у Лейпцигу біля літака Ан-124: інцидент стався посеред міста, поруч — сотні мирних людей. Раніше РФ підозрювали у втручанні у вибори, провокуванні проблем з міграції та контрабанді зброї. Втім, сталась атака на політиків біля кордону Польщі: такі операції донедавна вважались табу, але Кремль все змінив.

"Європейські чиновники, які попросили не називати їхніх імен під час обговорення делікатних питань, побоюються, що жертви серед цивільного населення – лише питання часу", — ідеться у статті.

Диверсії РФ — карта гібридних атак РФ у серпні-вересні 2026 року Фото: Bloomberg

Співрозмовники журналістів пояснили, чому так складно впоратись з гібридними атаками та диверсіями РФ. З'ясувалось, що є дві проблеми, про які розповів один з командувачів об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Еверард. Перша проблема — діям росіян допомагає відкритість європейського суспільства, коли вся інформація, навіть про оборонні підприємства, відкрита і не приховується. Друга — у РФ є ядерна зброя і вона знає, що може діяти безкарно.

"Це війна без битви, і за своїм ядерним щитом Росія вважає, що може діяти безкарно, діючи безпосередньо або через посередників", — сказав він.

Диверсії РФ — деталі

Зазначимо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 15 вересня повідомив, що польські та українські спецслужби запобігли диверсії на одному з контрольно-пропускних пунктів. При цьому посадовець зауважив, що ЦРУ попередило Польщу про посилення загроз на східному кордоні з Білоруссю, РФ та Україною.

Нагадуємо, 16 вересня медіа повідомили про підготовку Німеччини до прийому великої кількості поранених: це пов'язали з можливим нападом РФ.