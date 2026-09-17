"Вопрос времени": в Европе ожидают смертельную диверсию от РФ, — СМИ

Из-за гибридных атак России Европа едва не лишилась газовой платформы стоимостью 4 млрд евро, а в Лейпциге чуть не взорвался Ан-124, который, возможно, был загружен боеприпасами для Украины, сообщают СМИ. В Евросоюзе и НАТО отмечают рост числа российских диверсий и опасаются, что могут произойти первые смертельные случаи, которые существенно осложнят ситуацию. Как ведет себя РФ в Европе и могут ли ей ответить?

Европейцы отметили рост числа российских гибридных атак, называют их "все более опасными и дерзкими" и поэтому ожидают первых смертоносных диверсий, говорится в материале Bloomberg. Они заметили не только рост количества, но и увеличение "глубины", причём во всех случаях выявляли, что к инцидентам причастна РФ. Кроме того, появилась информация из США о задержании группы наемных убийц и диверсантов, которые, среди прочего, устраивали поджоги и взрывы оборонных заводов, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Вся территория Европы оказалась в "серой зоне между войной и миром", и считается, что жертвы среди гражданского населения — это "вопрос времени", подытожило издание.

Видео дня

В статье перечислена серия диверсий со стороны РФ, произошедших с августа по сентябрь 2026 года: насчитано семь случаев, которые произошли в Эстонии, Литве, Германии, Польше и Румынии. Кроме того, упомянуты другие инциденты, из-за которых войска НАТО поднимали в воздух истребители F-16 и F-35. Bloomberg сообщило об обнаружении двух морских беспилотников со взрывчаткой, которые плавали возле газовой платформы в Чёрном море стоимостью 4 млрд евро. Через несколько дней там же заметили ещё один такой же дрон, который уничтожили с помощью F-16, при этом на платформе как раз находились сотни рабочих, которым грозила опасность. Еще один тревожный случай — дрон со взрывчаткой в Лейпциге возле самолета Ан-124: инцидент произошел в центре города, рядом — сотни мирных жителей. Ранее РФ подозревали во вмешательстве в выборы, провоцировании проблем с миграцией и контрабанде оружия. Впрочем, произошла атака на политиков у границы с Польшей: такие операции до недавнего времени считались табу, но Кремль всё изменил.

"Европейские чиновники, которые попросили не называть их имена при обсуждении деликатных вопросов, опасаются, что жертвы среди гражданского населения — лишь вопрос времени", — говорится в статье.

Диверсии РФ — карта гибридных атак РФ в августе-сентябре 2026 года Фото: Bloomberg

Собеседники журналистов объяснили, почему так сложно справиться с гибридными атаками и диверсиями РФ. Выяснилось, что существует две проблемы, о которых рассказал один из командующих объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Эверард. Первая проблема — действиям россиян способствует открытость европейского общества, когда вся информация, даже об оборонных предприятиях, открыта и не скрывается. Вторая — у РФ есть ядерное оружие, и она знает, что может действовать безнаказанно.

"Это война без сражений, и, прикрываясь своим ядерным щитом, Россия полагает, что может действовать безнаказанно, действуя напрямую или через посредников", — сказал он.

Диверсии РФ — подробности

Отметим, что 15 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что польские и украинские спецслужбы предотвратили диверсию на одном из контрольно-пропускных пунктов. При этом чиновник отметил, что ЦРУ предупредило Польшу об усилении угроз на восточной границе с Беларусью, РФ и Украиной.

Напоминаем, что 16 сентября СМИ сообщили о подготовке Германии к приему большого числа раненых: это связали с возможным нападением РФ.