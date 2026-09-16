В Германии готовятся к войне и массовым атакам дронов: проверяют больницы
По всей стране правительственные органы проводят обследование системы здравоохранения и инфраструктуры Германии, чтобы выяснить, смогут ли они справиться с оборонительным сценарием.
После вторжения России в Украину в Германии участились гибридные атаки, такие как попытка удара по аэропорту Лейпцига с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника в прошлом месяце и различные кибератаки на больницы. Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что Россия может быть готова атаковать территорию НАТО к 2029 году. Если это произойдет, Германия будет обязана прийти на помощь альянсу, и, учитывая ее положение в центре Европы, страна, вероятно, станет ключевым транзитным узлом для солдат — и местом их медицинского обслуживания, поэтому все больницы в Германии проверяют, готовы ли они к многочисленным жертвам боевых действий, пишет Bloomberg.
Одна из таких больниц – госпиталь в Ульме, где еще в 1979 году был построен подземный медицинский пункт на фоне противостояния между СССР и Западом. Он был спроектирован таким образом, чтобы врачи могли продолжать лечение раненых солдат в случае ядерного удара, и может вместить до 2000 человек на 90 дней. На протяжении почти трех десятилетий этот лабиринтный комплекс оставался заброшенным. Теперь немецкие военные рассматривают возможность его обновления.
В докладе, в котором были смоделированы потенциальные сценарии вторжения России на территорию НАТО, Бундесвер подсчитал, что ежедневно в Германию может поступать до 1000 раненых солдат. Поскольку пять военных госпиталей страны быстро достигнут предела своих возможностей — а закон требует, чтобы гражданские больницы оказывали помощь во время войны — система, вероятно, столкнется с беспрецедентной нагрузкой и может быть вынуждена проводить сортировку раненых солдат и гражданских лиц.
Это, в свою очередь, привлекло внимание к таким объектам, как Ульм, который является редким примером военно-медицинского бункера в достаточно хорошем состоянии, чтобы его можно было снова использовать. Но для этого потребовались бы миллионы евро на модернизацию его устаревших систем вентиляции и электроснабжения, и это было бы лишь каплей в море по сравнению с тем, сколько нужно потратить.
"Готова ли наша система здравоохранения к этому? Единственный ответ: нет. Впереди нас ждет марафон", — сказал Бенедикт Фримерт, главный врач и командующий Военным госпиталем в Ульме.
Обеспечение достаточного количества больничных коек — лишь часть проблемы. Руководству Германии также необходимо укрепить цепочки поставок медицинских товаров и улучшить координацию работы военных и гражданских больниц. Еще одна проблема — подготовка кадров: по оценкам, лишь несколько сотен врачей в Германии имеют опыт лечения травм, полученных во время войны. Для улучшения этих показателей Бундесвер и Немецкое общество травматологов (DGU) предлагают курсы для гражданских хирургов.
Когда это сотрудничество было официально оформлено в 2017 году, мир был совсем другим, вспоминает Саша Флоэ, генеральный секретарь Общества травматологов.
"Тогда мы все еще думали, что живем в безопасном мире, вдали от исламистского терроризма. Никто не верил, что ситуация с безопасностью полностью изменится или что мы будем говорить о сценариях коллективной обороны", — по его словам, сейчас все места на курсах заняты и готовят от 50 до 100 хирургов в год.
Также больницы хотят подготовить к чрезвычайным ситуациям: поставить пуленепробиваемые стекла и защитные барьеры от дронов, а кроме этого сделать децентрализованные запасы масок, лекарств и вакцин.
В Германии перенимают опыт Украины, но готовятся и к наихудшим сценариям.
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