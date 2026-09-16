В Германии готовятся к войне и массовым атакам дронов: проверяют больницы

По всей стране правительственные органы проводят обследование системы здравоохранения и инфраструктуры Германии, чтобы выяснить, смогут ли они справиться с оборонительным сценарием.

После вторжения России в Украину в Германии участились гибридные атаки, такие как попытка удара по аэропорту Лейпцига с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника в прошлом месяце и различные кибератаки на больницы. Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что Россия может быть готова атаковать территорию НАТО к 2029 году. Если это произойдет, Германия будет обязана прийти на помощь альянсу, и, учитывая ее положение в центре Европы, страна, вероятно, станет ключевым транзитным узлом для солдат — и местом их медицинского обслуживания, поэтому все больницы в Германии проверяют, готовы ли они к многочисленным жертвам боевых действий, пишет Bloomberg.

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Одна из таких больниц – госпиталь в Ульме, где еще в 1979 году был построен подземный медицинский пункт на фоне противостояния между СССР и Западом. Он был спроектирован таким образом, чтобы врачи могли продолжать лечение раненых солдат в случае ядерного удара, и может вместить до 2000 человек на 90 дней. На протяжении почти трех десятилетий этот лабиринтный комплекс оставался заброшенным. Теперь немецкие военные рассматривают возможность его обновления.

Аварийное оборудование для ликвидации последствий стихийных бедствий в военном госпитале в Ульме

В докладе, в котором были смоделированы потенциальные сценарии вторжения России на территорию НАТО, Бундесвер подсчитал, что ежедневно в Германию может поступать до 1000 раненых солдат. Поскольку пять военных госпиталей страны быстро достигнут предела своих возможностей — а закон требует, чтобы гражданские больницы оказывали помощь во время войны — система, вероятно, столкнется с беспрецедентной нагрузкой и может быть вынуждена проводить сортировку раненых солдат и гражданских лиц.

Это, в свою очередь, привлекло внимание к таким объектам, как Ульм, который является редким примером военно-медицинского бункера в достаточно хорошем состоянии, чтобы его можно было снова использовать. Но для этого потребовались бы миллионы евро на модернизацию его устаревших систем вентиляции и электроснабжения, и это было бы лишь каплей в море по сравнению с тем, сколько нужно потратить.

"Готова ли наша система здравоохранения к этому? Единственный ответ: нет. Впереди нас ждет марафон", — сказал Бенедикт Фримерт, главный врач и командующий Военным госпиталем в Ульме.

Обеспечение достаточного количества больничных коек — лишь часть проблемы. Руководству Германии также необходимо укрепить цепочки поставок медицинских товаров и улучшить координацию работы военных и гражданских больниц. Еще одна проблема — подготовка кадров: по оценкам, лишь несколько сотен врачей в Германии имеют опыт лечения травм, полученных во время войны. Для улучшения этих показателей Бундесвер и Немецкое общество травматологов (DGU) предлагают курсы для гражданских хирургов.

Когда это сотрудничество было официально оформлено в 2017 году, мир был совсем другим, вспоминает Саша Флоэ, генеральный секретарь Общества травматологов.

"Тогда мы все еще думали, что живем в безопасном мире, вдали от исламистского терроризма. Никто не верил, что ситуация с безопасностью полностью изменится или что мы будем говорить о сценариях коллективной обороны", — по его словам, сейчас все места на курсах заняты и готовят от 50 до 100 хирургов в год.

Также больницы хотят подготовить к чрезвычайным ситуациям: поставить пуленепробиваемые стекла и защитные барьеры от дронов, а кроме этого сделать децентрализованные запасы масок, лекарств и вакцин.

В Германии перенимают опыт Украины, но готовятся и к наихудшим сценариям.

Ранее Фокус писал о возможном нападении РФ на Польшу и о том, как на такие прогнозы реагировали польские высокопоставленные чиновники и власти. Среди прочего, в сентябре стало известно о строительстве укреплений на границе Польши, которое активизировалось после серии ударов РФ рядом с украинскими КПП.

Тем временем в Германии установили подозреваемых в диверсии возле украинского самолета в Лейпциге.