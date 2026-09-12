Следы ведут к ГРУ: в Германии установили подозреваемых в диверсии возле украинского самолета

Один из диверсантов, подозреваемых в инциденте с украинским самолетом в Лейпциге, является гражданином Беларуси. Другой — россиянин, связанный с военной разведкой.

Правоохранительные органы установили личности подозреваемых в диверсии возле украинского самолета в немецком Лейпциге в начале августа. Об этом пишет издание Welt со ссылкой на материалы следствия.

Один из них, Олег Л., вероятно, связан с внешней разведкой Министерства обороны России и отвечал за логистику.

Мужчина, который уже вернулся в РФ, добрался до Германии через Турцию, а затем вылетел в Сербию.

Правоохранители, как утверждается, знали о его связях с ГРУ ещё тогда, когда он прилетел в ФРГ, но слежку за гражданином РФ не организовывали. Личность подозреваемого удалось установить благодаря ДНК, взятой с перчатки, с помощью которой Олег Л. управлял дроном. У мужчины уже ранее были судимости в Финляндии и Литве, а в Польше его считают причастным к поджогу магазина.

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Немецкие следователи полагают, что взрывчатка попала в Германию через Болгарию и Сербию, после чего её спрятали в окрестностях аэропорта Лейпцига. Полиция с помощью данных с арендованного подозреваемыми автомобиля обнаружила несколько возможных тайников со взрывчаткой.

Согласно выводам следователей, для уничтожения самолета "Антонов" в аэропорту диверсанты использовали около 1,8 килограмма взрывчатки Semtex. И если бы взрывной заряд сработал рядом с самолетом, заправленным 25 000 литрами керосина, мощный взрыв уничтожил бы часть аэропорта. Однако взрыва не произошло, поскольку оторвался детонатор.

Вторым подозреваемым, как отмечает издание, является гражданин Беларуси Андрей К.

Инцидент с украинским самолетом в Германии

В ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига возле украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили дрон со взрывным устройством. В связи с этим работу аэропорта временно приостановили, а на место прибыли саперы для его обезвреживания.

Телеканал CNN сообщил, что дрон, который пытались взорвать в аэропорту Лейпцига, был российским.

Немецкие правоохранители искали еще один дрон.

Напомним, 25 августа издание Tagesschau сообщало, что через 10 дней после инцидента в Лейпциге был обнаружен третий дрон со взрывчаткой.

После этого в Германии заявили, что ответственность за попытку диверсии в аэропорту Лейпцига несет Россия. Правительство Германии, в частности, распорядилось закрыть Генеральное консульство России в Бонне с 18 сентября и вызвать российского посла.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения в адрес России в связи с инцидентом с БПЛА, обнаруженным в аэропорту Лейпцига, являются "началом настоящей войны", а заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что производители военной техники в Германии заслуживают "прямого удара".