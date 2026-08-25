Хотели взорвать украинский самолет в Лейпциге: через 10 дней нашли третий дрон со взрывчаткой

Неудачная атака на украинский самолет, по всей видимости, была совершена с использованием большего количества беспилотников, чем предполагалось ранее.

В аэропорту Лейпцига нашли еще один дрон со следами взрывчатки спусти почти три недели. Об этом сообщили ряд немецких СМИ, в том числе Tagesschau.

Первый беспилотник нашли в аэропорту Лейпцига в ночь 5 августа. К дрону были прикреплены взрывчатое вещество и детонатор. Дрон обнаружили рядом с украинским транспортным самолетом "Антонов", на борту которого находились боеприпасы. Второй дрон, предположительно, столкнулся с грузовым самолетом DHL, которому из-за закрытия аэропорта пришлось прервать посадку и уйти на второй круг. При этом до сих пор ни сам этот беспилотник, ни хотя бы его части обнаружить не удалось. После столкновения с дроном самолет DHL был перенаправлен в Ганновер, где следователи осмотрели его в аэропорту и допросили экипаж. На хвостовой части самолета были обнаружены повреждения, предположительно указывающие на столкновение. Расследование показало, что это не было столкновением с птицей.

Відео дня

Следователи полагают, что после столкновения дрон могло затянуть в двигатели самолета. Однако в Курсдорфе, к северу от аэропорта Лейпцига, следователи изъяли техническое устройство, которое, возможно, использовалось для управления этим беспилотником: антенна и другая электроника были прикреплены к дереву с помощью клейкой ленты. Неподалеку были обнаружены обгоревшие обломки земли и металла. Следователи полагают, что это возможное место взрыва. Свидетели слышали громкий хлопок в 19:20, за несколько часов до того, как начиненный бомбой беспилотник был обнаружен в аэропорту.

О третьем беспилотнике стало известно только сейчас. Его нашли через 10 дней после инцидента, 14 августа, к западу от аэропорта. Рядом с ним следователи обнаружили около 50 граммов взрывчатки - высокоэффективного взрывчатого вещества военного назначения — гексогена. Предполагается, что диверсанты планировали гораздо более масштабную атаку, чем предполагалось ранее.

Американская разведка считает, что первый обнаруженный беспилотник (на тот момент было известно только о нем — ред.) связан с Россией.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что сейчас правительство не располагает подтверждением и достаточными основаниями для однозначной оценки произошедшего: "Россия своим поведением в настоящее время сильно облегчает возникновение подозрений, но в то же время крайне затрудняет предоставление доказательств".

Остается неясным, как планировалось нападение и кто мог за ним стоять. Источники в службах безопасности предполагают, что в планировании участвовали российские спецслужбы. Россия публично отрицает свою причастность. В настоящее время следователи рассматривают несколько версий, в том числе основанных на ДНК-анализе, проведенном на месте происшествия.

Напомним, Фокус писал о попытке диверсии в аэропорту Лейпцига.

Правительство ФРГ уже признало, что Германия практически ежедневно сталкивается с гибридными атаками.